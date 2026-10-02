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Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей

Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей

Российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:46+0300

2026-10-02T16:46+0300

2026-10-02T16:51+0300

россия

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азербайджан

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алексей оверчук

никол пашинян

ржд

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МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичевань, эксклавный регион Азербайджана, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Сегодня обсуждался в том числе вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. Мы обратили внимание на то, что мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией. Эти решения у нас приняты на уровне президента страны еще в январе, и мы ждем здесь, как армянская сторона на это прореагирует", - отметил Оверчук. По его словам, в ближайшее время должны состояться "очень важные встречи" по этому вопросу. В конце 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железных дорог, которые ведут к границам Азербайджана и Турции.

армения

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россия, армения, азербайджан, турция, алексей оверчук, никол пашинян, ржд