Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/rossija-873917422.html
Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей
Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей
Российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:46+0300
2026-10-02T16:51+0300
россия
армения
азербайджан
турция
алексей оверчук
никол пашинян
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873917422.jpg?1790949118
МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичевань, эксклавный регион Азербайджана, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Сегодня обсуждался в том числе вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. Мы обратили внимание на то, что мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией. Эти решения у нас приняты на уровне президента страны еще в январе, и мы ждем здесь, как армянская сторона на это прореагирует", - отметил Оверчук. По его словам, в ближайшее время должны состояться "очень важные встречи" по этому вопросу. В конце 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железных дорог, которые ведут к границам Азербайджана и Турции.
армения
азербайджан
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, азербайджан, турция, алексей оверчук, никол пашинян, ржд
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, РЖД
16:46 02.10.2026 (обновлено: 16:51 02.10.2026)
 
Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей

Оверчук: Россия ждет от Армении реакции на предложение о восстановлении ж/д путей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичевань, эксклавный регион Азербайджана, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодня обсуждался в том числе вопрос, связанный со строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог, которые находятся в концессии РЖД. Мы обратили внимание на то, что мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией. Эти решения у нас приняты на уровне президента страны еще в январе, и мы ждем здесь, как армянская сторона на это прореагирует", - отметил Оверчук.
По его словам, в ближайшее время должны состояться "очень важные встречи" по этому вопросу.
В конце 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железных дорог, которые ведут к границам Азербайджана и Турции.
 
РОССИЯАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНТУРЦИЯАлексей ОверчукНикол ПашинянРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала