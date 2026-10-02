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В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы
В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы - 02.10.2026, ПРАЙМ
В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы
Предварительное знакомство с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов показывает, что цели, обозначенные президентом России | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T21:16+0300
2026-10-02T21:16+0300
финансы
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Предварительное знакомство с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов показывает, что цели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, достигаются, считает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) в Госдуме Андрей Исаев. Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. "Президент определил три ключевых приоритета: исполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности нашей страны, реализация целей национального развития - создание условий для устойчивого развития экономики, реализация нацпроектов. Предварительное знакомство с бюджетом показывает: три обозначенных цели достигаются", - сказал Исаев РИА Новости. Депутат указал, что Путин также обратил внимание на то, что бюджет должен быть сбалансирован, то есть реально обеспечен - все обязательства государства должны быть подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами. "Мы приступили к подробному изучению проекта бюджета, и мы в своей деятельности будем руководствоваться теми задачами, которые поставил президент, выступая на первом заседании нынешнего созыва Государственной думы", - подчеркнул Исаев. Политик отметил, что фракция еще будет более конкретно рассматривать все вопросы по бюджету к первому чтению.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
21:16 02.10.2026
 
В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы

Депутат Исаев: предварительное знакомство с бюджетом показывает, что цели достигаются

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Предварительное знакомство с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов показывает, что цели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, достигаются, считает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) в Госдуме Андрей Исаев.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.
"Президент определил три ключевых приоритета: исполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности нашей страны, реализация целей национального развития - создание условий для устойчивого развития экономики, реализация нацпроектов. Предварительное знакомство с бюджетом показывает: три обозначенных цели достигаются", - сказал Исаев РИА Новости.
Депутат указал, что Путин также обратил внимание на то, что бюджет должен быть сбалансирован, то есть реально обеспечен - все обязательства государства должны быть подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами.
"Мы приступили к подробному изучению проекта бюджета, и мы в своей деятельности будем руководствоваться теми задачами, которые поставил президент, выступая на первом заседании нынешнего созыва Государственной думы", - подчеркнул Исаев.
Политик отметил, что фракция еще будет более конкретно рассматривать все вопросы по бюджету к первому чтению.
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
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