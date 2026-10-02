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В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы

В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы - 02.10.2026, ПРАЙМ

В "Единой России" оценили проект бюджета на 2027-2029 годы

Предварительное знакомство с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов показывает, что цели, обозначенные президентом России | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T21:16+0300

2026-10-02T21:16+0300

2026-10-02T21:16+0300

финансы

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Предварительное знакомство с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов показывает, что цели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, достигаются, считает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) в Госдуме Андрей Исаев. Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. "Президент определил три ключевых приоритета: исполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности нашей страны, реализация целей национального развития - создание условий для устойчивого развития экономики, реализация нацпроектов. Предварительное знакомство с бюджетом показывает: три обозначенных цели достигаются", - сказал Исаев РИА Новости. Депутат указал, что Путин также обратил внимание на то, что бюджет должен быть сбалансирован, то есть реально обеспечен - все обязательства государства должны быть подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами. "Мы приступили к подробному изучению проекта бюджета, и мы в своей деятельности будем руководствоваться теми задачами, которые поставил президент, выступая на первом заседании нынешнего созыва Государственной думы", - подчеркнул Исаев. Политик отметил, что фракция еще будет более конкретно рассматривать все вопросы по бюджету к первому чтению.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин