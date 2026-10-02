https://1prime.ru/20261002/rossija-873926527.html

Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог

Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог

Российская сторона сообщила о готовности делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, а также в других способах наземного... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T21:49+0300

2026-10-02T21:49+0300

2026-10-02T21:55+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873926527.jpg?1790967336

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская сторона сообщила о готовности делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, а также в других способах наземного сообщения, сообщил Минтранс РФ. В Ниамее прошло первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Россия готова делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, логистических терминалов и "сухих" портов, а также решениями в сфере железнодорожной автоматики и управления движением", - говорится в сообщении. Также, будет уделено внимание поставке техники для разных транспортных задач, развитие воздушного сообщения и подготовка профильных специалистов в российских вузах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия