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Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог
Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог
Российская сторона сообщила о готовности делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, а также в других способах наземного... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T21:49+0300
2026-10-02T21:55+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская сторона сообщила о готовности делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, а также в других способах наземного сообщения, сообщил Минтранс РФ. В Ниамее прошло первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Россия готова делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, логистических терминалов и "сухих" портов, а также решениями в сфере железнодорожной автоматики и управления движением", - говорится в сообщении. Также, будет уделено внимание поставке техники для разных транспортных задач, развитие воздушного сообщения и подготовка профильных специалистов в российских вузах.
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192
40
192
40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
21:49 02.10.2026 (обновлено: 21:55 02.10.2026)
 
Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог

Минтранс: Россия готова делиться с Нигером опытом в строительстве железных дорог

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская сторона сообщила о готовности делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, а также в других способах наземного сообщения, сообщил Минтранс РФ.
В Ниамее прошло первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Россия готова делиться опытом в проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, логистических терминалов и "сухих" портов, а также решениями в сфере железнодорожной автоматики и управления движением", - говорится в сообщении.
Также, будет уделено внимание поставке техники для разных транспортных задач, развитие воздушного сообщения и подготовка профильных специалистов в российских вузах.
 
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