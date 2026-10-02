https://1prime.ru/20261002/rossijane-873887120.html

Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов

Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов

Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении Социального фонда России, сообщили РИА Новости | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T05:42+0300

2026-10-02T05:42+0300

2026-10-02T05:42+0300

россия

общество

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873887120.jpg?1790908958

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении Социального фонда России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сегодня проверить свой пенсионный счет с данными о стаже и коэффициентах можно любым удобным способом. Онлайн-выписка по счету доступна в личном кабинете на "Госуслугах". Если нужен бумажный документ, его можно получить в ближайшей клиентской службе Соцфонда России или многофункциональном центре", - говорится в сообщении. Пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в 2026 году равен 156,76 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , социальный фонд