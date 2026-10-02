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Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов
Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов
Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении Социального фонда России, сообщили РИА Новости | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T05:42+0300
2026-10-02T05:42+0300
2026-10-02T05:42+0300
россия
общество
социальный фонд
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении Социального фонда России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сегодня проверить свой пенсионный счет с данными о стаже и коэффициентах можно любым удобным способом. Онлайн-выписка по счету доступна в личном кабинете на "Госуслугах". Если нужен бумажный документ, его можно получить в ближайшей клиентской службе Соцфонда России или многофункциональном центре", - говорится в сообщении.
Пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в 2026 году равен 156,76 рубля.
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россия, общество , социальный фонд
РОССИЯ, Общество , Социальный фонд
Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов
Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через "Госуслуги"
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении Социального фонда России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сегодня проверить свой пенсионный счет с данными о стаже и коэффициентах можно любым удобным способом. Онлайн-выписка по счету доступна в личном кабинете на "Госуслугах". Если нужен бумажный документ, его можно получить в ближайшей клиентской службе Соцфонда России или многофункциональном центре", - говорится в сообщении.
Пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в 2026 году равен 156,76 рубля.