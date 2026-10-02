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Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни
Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни
Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни в пользу здоровья и спорта, что привело к снижению покупок табачной и алкогольной... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T05:57+0300
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бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни в пользу здоровья и спорта, что привело к снижению покупок табачной и алкогольной продукции, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости. "Наиболее выраженное снижение покупок в обеих категориях у миллениалов: в алкомаркетах количество операций уменьшилось на 27%, в табачных магазинах - на 33%. Это поколение сейчас находится в возрасте 30-45 лет - периоде, когда многие пересматривают образ жизни в пользу здоровья и спорта", - говорится там. Зумеры заняли вторую позицию по снижению покупок алкоголя - количество транзакций у них сократилось на 17%, что соответствует их репутации "трезвого поколения". "Молодые люди 18-29 лет реже употребляют алкоголь и чаще выбирают безалкогольные альтернативы, например, большой популярностью у них пользуются энергетики и различные газировки", - добавили аналитики банка. При этом у представителей поколения бэби-бумеров (год рождения 1946-1964) количество транзакций в обеих категориях не сократилось. "Старшее поколение сохраняет устоявшиеся потребительские привычки на фоне того, как более молодые покупатели пересматривают свой образ жизни", - заключается в исследовании.
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192
40
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
05:57 02.10.2026
 
Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни

"МТС банк": россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни в пользу здоровья и спорта, что привело к снижению покупок табачной и алкогольной продукции, говорится в исследовании "МТС банка", которое есть у РИА Новости.
"Наиболее выраженное снижение покупок в обеих категориях у миллениалов: в алкомаркетах количество операций уменьшилось на 27%, в табачных магазинах - на 33%. Это поколение сейчас находится в возрасте 30-45 лет - периоде, когда многие пересматривают образ жизни в пользу здоровья и спорта", - говорится там.
Зумеры заняли вторую позицию по снижению покупок алкоголя - количество транзакций у них сократилось на 17%, что соответствует их репутации "трезвого поколения".
"Молодые люди 18-29 лет реже употребляют алкоголь и чаще выбирают безалкогольные альтернативы, например, большой популярностью у них пользуются энергетики и различные газировки", - добавили аналитики банка.
При этом у представителей поколения бэби-бумеров (год рождения 1946-1964) количество транзакций в обеих категориях не сократилось. "Старшее поколение сохраняет устоявшиеся потребительские привычки на фоне того, как более молодые покупатели пересматривают свой образ жизни", - заключается в исследовании.
 
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