https://1prime.ru/20261002/rossijane-873888085.html

Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком

Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком

Английский, по мнению россиян, является самым полезным для изучения иностранным языком, в тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, говорится в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T08:46+0300

2026-10-02T08:46+0300

2026-10-02T08:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873888085.jpg?1790919969

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Английский, по мнению россиян, является самым полезным для изучения иностранным языком, в тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости. "По данным исследования, 53% россиян называют английский самым полезным иностранным языком для карьеры в 2026 году. На втором месте китайский, который считают самым полезным для карьеры 18% опрошенных, арабский – 10%", - показало исследование на основе опроса более 1200 россиян из городов-миллионников. Еще 7% выбрали испанский, 4% – немецкий, 3% – японский и 2% – французский. При этом 62% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей, 23% изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках, еще 5% - чтобы получить повышение, а 34% готовы начать обучение, если знание иностранного языка значительно увеличит доход и откроет дополнительные карьерные возможности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40