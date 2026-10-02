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Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком
Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком
Английский, по мнению россиян, является самым полезным для изучения иностранным языком, в тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, говорится в... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T08:46+0300
2026-10-02T08:46+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Английский, по мнению россиян, является самым полезным для изучения иностранным языком, в тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости. "По данным исследования, 53% россиян называют английский самым полезным иностранным языком для карьеры в 2026 году. На втором месте китайский, который считают самым полезным для карьеры 18% опрошенных, арабский – 10%", - показало исследование на основе опроса более 1200 россиян из городов-миллионников. Еще 7% выбрали испанский, 4% – немецкий, 3% – японский и 2% – французский. При этом 62% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей, 23% изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках, еще 5% - чтобы получить повышение, а 34% готовы начать обучение, если знание иностранного языка значительно увеличит доход и откроет дополнительные карьерные возможности.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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08:46 02.10.2026
 
Россияне назвали английский самым полезным для изучения иностранным языком

Skyeng: 53% россиян считают английский самым полезным для изучения иностранным языком

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Английский, по мнению россиян, является самым полезным для изучения иностранным языком, в тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости.
"По данным исследования, 53% россиян называют английский самым полезным иностранным языком для карьеры в 2026 году. На втором месте китайский, который считают самым полезным для карьеры 18% опрошенных, арабский – 10%", - показало исследование на основе опроса более 1200 россиян из городов-миллионников.
Еще 7% выбрали испанский, 4% – немецкий, 3% – японский и 2% – французский.
При этом 62% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей, 23% изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках, еще 5% - чтобы получить повышение, а 34% готовы начать обучение, если знание иностранного языка значительно увеличит доход и откроет дополнительные карьерные возможности.
 
 
 
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