Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали оптимальную частоту командировок - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/rossijane-873888307.html
Россияне назвали оптимальную частоту командировок
Россияне назвали оптимальную частоту командировок - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали оптимальную частоту командировок
Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:16+0300
2026-10-02T09:16+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873888307.jpg?1790921774
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости. "Наиболее комфортной частотой командировок россияне считают одну-две поездки в полугодие – такой вариант выбрали 23% участников опроса", - показало исследование на основе опроса более 1 200 россиян из городов-миллионников. Еще 21% готовы ездить в командировки раз в месяц, а 24% – два и более раза в месяц. Таким образом, для части сотрудников рабочие поездки могут становиться регулярной практикой общения с иностранными партнерами и клиентами, отмечают авторы исследования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:16 02.10.2026
 
Россияне назвали оптимальную частоту командировок

Skyeng и Smartway: россияне предпочитают ездить в командировки один-два раза в полугодие

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости.
"Наиболее комфортной частотой командировок россияне считают одну-две поездки в полугодие – такой вариант выбрали 23% участников опроса", - показало исследование на основе опроса более 1 200 россиян из городов-миллионников.
Еще 21% готовы ездить в командировки раз в месяц, а 24% – два и более раза в месяц.
Таким образом, для части сотрудников рабочие поездки могут становиться регулярной практикой общения с иностранными партнерами и клиентами, отмечают авторы исследования.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала