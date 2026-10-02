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Россияне назвали оптимальную частоту командировок

Россияне назвали оптимальную частоту командировок - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали оптимальную частоту командировок

Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:16+0300

2026-10-02T09:16+0300

2026-10-02T09:16+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости. "Наиболее комфортной частотой командировок россияне считают одну-две поездки в полугодие – такой вариант выбрали 23% участников опроса", - показало исследование на основе опроса более 1 200 россиян из городов-миллионников. Еще 21% готовы ездить в командировки раз в месяц, а 24% – два и более раза в месяц. Таким образом, для части сотрудников рабочие поездки могут становиться регулярной практикой общения с иностранными партнерами и клиентами, отмечают авторы исследования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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