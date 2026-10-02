https://1prime.ru/20261002/rossijane-873888307.html
Россияне назвали оптимальную частоту командировок
Россияне назвали оптимальную частоту командировок - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали оптимальную частоту командировок
Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:16+0300
2026-10-02T09:16+0300
2026-10-02T09:16+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости.
"Наиболее комфортной частотой командировок россияне считают одну-две поездки в полугодие – такой вариант выбрали 23% участников опроса", - показало исследование на основе опроса более 1 200 россиян из городов-миллионников.
Еще 21% готовы ездить в командировки раз в месяц, а 24% – два и более раза в месяц.
Таким образом, для части сотрудников рабочие поездки могут становиться регулярной практикой общения с иностранными партнерами и клиентами, отмечают авторы исследования.
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бизнес, россия
Россияне назвали оптимальную частоту командировок
Skyeng и Smartway: россияне предпочитают ездить в командировки один-два раза в полугодие
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россиянам комфортнее всего ездить в командировки один-два раза в полугодие, говорится в совместном исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и сервиса для организации командировок Smartway, которое есть у РИА Новости.
"Наиболее комфортной частотой командировок россияне считают одну-две поездки в полугодие – такой вариант выбрали 23% участников опроса", - показало исследование на основе опроса более 1 200 россиян из городов-миллионников.
Еще 21% готовы ездить в командировки раз в месяц, а 24% – два и более раза в месяц.
Таким образом, для части сотрудников рабочие поездки могут становиться регулярной практикой общения с иностранными партнерами и клиентами, отмечают авторы исследования.