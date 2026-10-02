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Россияне стали чаще записываться на анализы на витамин D - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще записываться на анализы на витамин D
Россияне стали чаще записываться на анализы на витамин D - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще записываться на анализы на витамин D
Жители России в первом полугодии этого года стали почти в два раза чаще записываться на анализы на витамин D, а также втрое больше обращаться к искусственному... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:16+0300
2026-10-02T09:16+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Жители России в первом полугодии этого года стали почти в два раза чаще записываться на анализы на витамин D, а также втрое больше обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) за помощью в расшифровке анализов, рассказали РИА Новости в медицинской компании "СберЗдоровье". "В первом полугодии 2026 года число исследований на витамин D увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число предварительных диагнозов "нехватка витамина D" по результатам онлайн-консультаций выросло на 34,5%", - выяснили аналитики компании. Кроме того, за год пользователи стали втрое чаще обращаться к ИИ-помощнику за расшифровкой результатов анализа. При этом врач-эндокринолог "СберЗдоровья" Виктория Садовская обратила внимание на то, что самостоятельно назначать себе витамин D нельзя. Его переизбыток может привести к повреждению почек, образованию камней и нарушению сердечного ритма. Контролировать уровень этого витамина важно вместе с врачом. Его недостаток у взрослых может привести к размягчению костей, болям в костях и мышечной слабости, или даже повысить риск переломов. У детей тяжелый дефицит может вызвать рахит и нарушения формирования костей, обратила внимание Садовская. По словам врача, дефицит может быть вызван недостаточным пребыванием на свежем воздухе (менее 15 минут в день), низким потреблением рыбы, молока и яиц. Кроме того недостаток витамина D могут вызывать некоторые лекарства, а также ряд заболеваний, например, хроническая болезнь почек, печеночная недостаточность, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта. Еще в зоне риска люди после 60 лет, беременные, кормящие женщины и активно растущие дети. О том, что витамина D больше чем надо, сообщат слабость, болезненные ощущения в костях, судороги, частое мочеиспускание, повышенная потливость и переломы даже от незначительных травм. Профицит можно проверить, сделав анализ крови на паратгормон, контролирующий уровень кальция и фосфора в организме, обратила внимание Садовская. "Витамин D следует употреблять исключительно в лекарственной форме и только по назначению врача, а не в виде БАД, поскольку лекарственные средства подвергаются строгому фармацевтическому контролю", - предупредила Садовская.
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40
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технологии, общество
Технологии, Общество
09:16 02.10.2026
 
Россияне стали чаще записываться на анализы на витамин D

"СберЗдоровье": россияне стали втрое чаще записываться на анализы на витамин D

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Жители России в первом полугодии этого года стали почти в два раза чаще записываться на анализы на витамин D, а также втрое больше обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) за помощью в расшифровке анализов, рассказали РИА Новости в медицинской компании "СберЗдоровье".
"В первом полугодии 2026 года число исследований на витамин D увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число предварительных диагнозов "нехватка витамина D" по результатам онлайн-консультаций выросло на 34,5%", - выяснили аналитики компании.
Кроме того, за год пользователи стали втрое чаще обращаться к ИИ-помощнику за расшифровкой результатов анализа. При этом врач-эндокринолог "СберЗдоровья" Виктория Садовская обратила внимание на то, что самостоятельно назначать себе витамин D нельзя. Его переизбыток может привести к повреждению почек, образованию камней и нарушению сердечного ритма.
Контролировать уровень этого витамина важно вместе с врачом. Его недостаток у взрослых может привести к размягчению костей, болям в костях и мышечной слабости, или даже повысить риск переломов. У детей тяжелый дефицит может вызвать рахит и нарушения формирования костей, обратила внимание Садовская.
По словам врача, дефицит может быть вызван недостаточным пребыванием на свежем воздухе (менее 15 минут в день), низким потреблением рыбы, молока и яиц. Кроме того недостаток витамина D могут вызывать некоторые лекарства, а также ряд заболеваний, например, хроническая болезнь почек, печеночная недостаточность, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта.
Еще в зоне риска люди после 60 лет, беременные, кормящие женщины и активно растущие дети.
О том, что витамина D больше чем надо, сообщат слабость, болезненные ощущения в костях, судороги, частое мочеиспускание, повышенная потливость и переломы даже от незначительных травм. Профицит можно проверить, сделав анализ крови на паратгормон, контролирующий уровень кальция и фосфора в организме, обратила внимание Садовская.
"Витамин D следует употреблять исключительно в лекарственной форме и только по назначению врача, а не в виде БАД, поскольку лекарственные средства подвергаются строгому фармацевтическому контролю", - предупредила Садовская.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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