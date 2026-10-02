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Россия планирует рекордные военные расходы на годы вперед, пишет Bloomberg - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует рекордные военные расходы на годы вперед, пишет Bloomberg
Россия планирует рекордные военные расходы на годы вперед, пишет Bloomberg - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия планирует рекордные военные расходы на годы вперед, пишет Bloomberg
Россия готовится к тому, что конфликт на Украине затянется на годы, планируя рекордные военные расходы и отказываясь от планов по их сокращению, пишет... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:07+0300
2026-10-02T17:07+0300
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Россия готовится к тому, что конфликт на Украине затянется на годы, планируя рекордные военные расходы и отказываясь от планов по их сокращению, пишет Bloomberg. Прогнозируемые оборонные расходы в 2027 году составят 17,1 триллиона рублей (205 миллиардов долларов), что более чем на 40 процентов превышает запланированные расходы этого года и почти на 380 процентов — уровень года до начала конфликта."Путин повышает ставки. Он дает понять, что Россия продолжит инвестировать в войну, и Европа должна решить, готова ли она поддерживать такой же уровень поддержки Украины", — заявил глава исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов.Официальные лица прогнозируют лишь небольшое снижение — до 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона в 2029-м. Это отличается от прошлогодних планов сдерживать рост военных расходов ради сокращения дефицита. Новый бюджет представлен на фоне тупика в переговорах при посредничестве США и предупреждений Европы о гибридных атаках.По словам аналитика Немецкого института международных и безопасности Яниса Клюге, большая часть дополнительных расходов пойдет на производство оружия: Россия выпускает большие объемы ракет и дронов, а почти пять лет боев истощили запасы боеприпасов. При этом бюджетный дефицит на 2026 год повышен до 3,2 процента ВВП с 1,6 процента, растут заимствования и расходование Национального фонда благосостояния. Клюге отметил, что рост бюджета не доказывает подготовку к прямой войне с НАТО, но такую возможность игнорировать нельзя.
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мировая экономика, европа, bloomberg, нато, украина, сша
Мировая экономика, ЕВРОПА, Bloomberg, НАТО, УКРАИНА, США
17:07 02.10.2026
 
Россия планирует рекордные военные расходы на годы вперед, пишет Bloomberg

Bloomberg: в 2027 году оборонные расходы России вырастут более чем на 40%

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Россия готовится к тому, что конфликт на Украине затянется на годы, планируя рекордные военные расходы и отказываясь от планов по их сокращению, пишет Bloomberg. Прогнозируемые оборонные расходы в 2027 году составят 17,1 триллиона рублей (205 миллиардов долларов), что более чем на 40 процентов превышает запланированные расходы этого года и почти на 380 процентов — уровень года до начала конфликта.
"Путин повышает ставки. Он дает понять, что Россия продолжит инвестировать в войну, и Европа должна решить, готова ли она поддерживать такой же уровень поддержки Украины", — заявил глава исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов.
Официальные лица прогнозируют лишь небольшое снижение — до 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона в 2029-м. Это отличается от прошлогодних планов сдерживать рост военных расходов ради сокращения дефицита. Новый бюджет представлен на фоне тупика в переговорах при посредничестве США и предупреждений Европы о гибридных атаках.
По словам аналитика Немецкого института международных и безопасности Яниса Клюге, большая часть дополнительных расходов пойдет на производство оружия: Россия выпускает большие объемы ракет и дронов, а почти пять лет боев истощили запасы боеприпасов. При этом бюджетный дефицит на 2026 год повышен до 3,2 процента ВВП с 1,6 процента, растут заимствования и расходование Национального фонда благосостояния. Клюге отметил, что рост бюджета не доказывает подготовку к прямой войне с НАТО, но такую возможность игнорировать нельзя.
 
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