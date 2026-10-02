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Росстат назвал первую оценку ВВП за второй квартал 2026 года
Росстат назвал первую оценку ВВП за второй квартал 2026 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
Росстат назвал первую оценку ВВП за второй квартал 2026 года
Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2026 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; она совпала... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:15+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2026 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; она совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 1,3%, следует из сообщения ведомства.
Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.
По данным ведомства, объем ВВП России за второй квартал 2026 года составил 56,166 триллиона рублей в текущих ценах.
"Индекс его физического объема относительно II квартала 2025 года составил 101,3%, относительно I квартала 2026 года – 108,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2026 года по отношению к ценам II квартала 2025 года составил 112,5%, по отношению к ценам I квартала 2026 года – 104,2%", - говорится в документе статистического ведомства.
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россия, финансы, росстат, фтс, фтс россии
РОССИЯ, Финансы, Росстат, ФТС, ФТС России
Росстат назвал первую оценку ВВП за второй квартал 2026 года
Росстат: ВВП России за II квартал 2026 года вырос на 1,3%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2026 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов; она совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 1,3%, следует из сообщения ведомства.
Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.
По данным ведомства, объем ВВП России за второй квартал 2026 года составил 56,166 триллиона рублей в текущих ценах.
"Индекс его физического объема относительно II квартала 2025 года составил 101,3%, относительно I квартала 2026 года – 108,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2026 года по отношению к ценам II квартала 2025 года составил 112,5%, по отношению к ценам I квартала 2026 года – 104,2%", - говорится в документе статистического ведомства.