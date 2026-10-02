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Рубио разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, пишет AP
Рубио разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, пишет AP - 02.10.2026, ПРАЙМ
Рубио разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, пишет AP
Госсекретарь США Марко Рубио в четверг разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, отметив роль Каира в урегулировании конфликта с Ираном,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:30+0300
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2026-10-02T11:30+0300
мировая экономика
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марко рубио
абдель фаттах ас-сиси
масуд пезешкиан
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ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, отметив роль Каира в урегулировании конфликта с Ираном, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление госдепартамента. "Решение госсекретаря отражает важность Египта для интересов национальной безопасности США и конкретное сотрудничество в сфере безопасности, которое Египет оказывает Соединенным Штатам", — говорится в заявлении. В письме законодателям Рубио отдельно подчеркнул "полезную роль" Египта в противостоянии с Ираном. По данным агентства, Каир стал ключевым посредником в контактах между Вашингтоном и Тегераном в усилиях по завершению конфликта, продолжающегося уже более семи месяцев. Как уточняет Ассошиэйтед Пресс, средства удерживались из-за претензий к ситуации с правами человека в Египте, однако Рубио утвердил отказ от ограничений "в интересах национальной безопасности США". Выделенные 320 миллионов долларов входят в ежегодный пакет помощи Египту в размере 1,3 миллиарда долларов по линии зарубежного военного финансирования (программа Foreign Military Financing — ред.), предназначенного для закупки американского оружия. В середине сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, призвав Тегеран к деэскалации и мирному урегулированию кризиса. Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с конца февраля. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами.
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мировая экономика, египет, сша, иран, марко рубио, абдель фаттах ас-сиси, масуд пезешкиан
Мировая экономика, ЕГИПЕТ, США, ИРАН, Марко Рубио, Абдель Фаттах ас-Сиси, Масуд Пезешкиан
Рубио разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, пишет AP
AP: Госсекретарь США Рубио разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту