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"Рубль остался в равновесии": аналитики оценили итоги недели

"Рубль остался в равновесии": аналитики оценили итоги недели - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль остался в равновесии": аналитики оценили итоги недели

Рубль в пятницу снизился к юаню, вернувшись вплотную к значению закрытия прошлой недели, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:39+0300

2026-10-02T19:39+0300

2026-10-02T19:47+0300

рынок

наталья ващелюк

минфин

"бкс мир инвестиций"

ук "первая"

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль в пятницу снизился к юаню, вернувшись вплотную к значению закрытия прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,5 рубля. За рабочую неделю китайская валюта подешевела на 1 копейку. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,08%, до 101,21 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,67%. При этом в пятницу курс китайской валюты двигался в диапазоне 12,37–12,52 рубля, за неделю - 12,32-12,65 рубля. Равновесие "Курс рубля на уходящей неделе оставался в относительном равновесии. Российская валюта проигнорировала факт завершения налогового периода и даже пыталась укрепляться. Рубль могли поддержать данные LSEG о снижении в сентябре морского импорта в РФ моторного топлива на 24%. Экспортная выручка может при этом расти, отражая сильную динамику нефтяных цен июля-августа", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Высокие цены на нефть в августе-сентябре, вероятно, приведут к постепенному увеличению притока экспортной выручки на внутренний валютный рынок и укреплению рубля в октябре, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При этом масштаб роста курса национальной валюты может быть ограниченным из-за потоков капитала, а также повышенных импортных закупок для инвестиций и пополнения запасов. Минфин, скорее всего, продолжит покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, что также будет сдерживать укрепление рубля", - отметила она. Пространство для плавного снижения ключевой ставки представляется небольшим, и относительно высокий уровень процентных ставок, вероятно, останется фактором поддержки рубля в ближайшие месяцы, добавила аналитик. Прогнозы На следующей неделе при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях можно ожидать укрепления рубля в диапазоне 82-84 рубля за доллар, 12,2-12,5 рубля за юань, 92-94 рубля за евро, прогнозирует Ващелюк. "В понедельник Минфин объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на октябрь. По нашим ожиданиям, ежедневные покупки валюты вырастут в 3-5 раз. Умеренно негативно для рубля", - делится Смирнов. Эксперт ожидает иностранные валюты на начало будущей недели в диапазонах 83-85 рублей за доллар и 12,3-12,6 рубля за юань.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, наталья ващелюк, минфин, "бкс мир инвестиций", ук "первая"