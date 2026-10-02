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Российский рынок акций перешел к заметному снижению - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций перешел к заметному снижению
Российский рынок акций перешел к заметному снижению - 02.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к заметному снижению
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к снижению после нейтрального открытия утренних торгов, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:39+0300
2026-10-02T13:44+0300
рынок
акции
торги
евгений локтюхов
мосбиржа
роснефть
газпром
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к снижению после нейтрального открытия утренних торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.14 мск снижается на 0,68% относительно предыдущего закрытия, до 2 264,26 пункта, а с утра он максимально повышался до 2284,72 пункта. В частности, дешевеют акции "Роснефти" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%). Дорожают акции "Позитива" (+1%), "Северстали" (+0,9%), НЛМК (+0,9%), ММК (+0,8%). В пятницу индекс Мосбиржи может сделать паузу в росте, поскольку инвесторы будут не уверены в устойчивости текущих ценовых уровней на рынке нефти и текущего отсутствия обнадеживающих новостей из-за рубежа, в которых нуждается рынок для развития роста, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Удержание рыночным индексом текущих уровней по итогам недели, выглядящее весьма вероятным, на наш взгляд, позволит рынку сформировать неплохую базу для новых попыток закрепления выше 2300 пунктов по индексу", - рассуждает он. Что касается более долгосрочной перспективы, то по прогнозам аналитиков компании "ВТБ Мои инвестиции" индекс Мосбиржи на горизонте года может достичь 3 340 пунктов, а дивидендная доходность рынка акций при этом может составить 11,5%.
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рынок, акции, торги, евгений локтюхов, мосбиржа, роснефть, газпром
Рынок, Акции, Торги, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Роснефть, Газпром
13:39 02.10.2026 (обновлено: 13:44 02.10.2026)
 
Российский рынок акций перешел к заметному снижению

Индекс Мосбиржи снизился на 0,68% относительно предыдущего закрытия, до 2264,26 пункта

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к снижению после нейтрального открытия утренних торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.14 мск снижается на 0,68% относительно предыдущего закрытия, до 2 264,26 пункта, а с утра он максимально повышался до 2284,72 пункта.
В частности, дешевеют акции "Роснефти" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%). Дорожают акции "Позитива" (+1%), "Северстали" (+0,9%), НЛМК (+0,9%), ММК (+0,8%).
В пятницу индекс Мосбиржи может сделать паузу в росте, поскольку инвесторы будут не уверены в устойчивости текущих ценовых уровней на рынке нефти и текущего отсутствия обнадеживающих новостей из-за рубежа, в которых нуждается рынок для развития роста, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Удержание рыночным индексом текущих уровней по итогам недели, выглядящее весьма вероятным, на наш взгляд, позволит рынку сформировать неплохую базу для новых попыток закрепления выше 2300 пунктов по индексу", - рассуждает он.
Что касается более долгосрочной перспективы, то по прогнозам аналитиков компании "ВТБ Мои инвестиции" индекс Мосбиржи на горизонте года может достичь 3 340 пунктов, а дивидендная доходность рынка акций при этом может составить 11,5%.
 
РынокАкцииТоргиЕвгений ЛоктюховМосбиржаРоснефтьГазпром
 
 
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