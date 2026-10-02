Инвесторы заняты анализом нового бюджета

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,4%, а индекс РТС вырос на 0,8%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2265 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,8%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 83,5.Торговая неделя на российском рынке акций началась с отрицательной динамики индексов при сравнительно низких объемах торгов. Инвесторы по-прежнему не могли найти новых драйверов роста, включая геополитическую повестку. Также в начале недели ощущался эффект от опубликованных накануне бюджетных планов Минфина на горно-металлургический сектор. Более сильный рубль давил на акции экспортеров.В середине недели рынок взбодрился на новостях о том, что США, возможно, смягчат антироссийские санкции. Нефтяные цены и некоторое ослабление рубля продолжили оказывать поддержку акциям в среду и четверг. В пятницу индекс Мосбиржи корректировался, снова испытывая дефицит позитивных драйверов. Также ослабла поддержка со стороны нефтяных цен: котировка Brent снова уходила ниже отметки 100 долларов.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Ozon (OZON), прибавившие 6,3%. Акции эмитента росли на фоне новостей о поддержке со стороны правительства, которое ввело отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проверочные мероприятия для продавцов.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции девелопера "Самолет" (SMLT), потерявшие около 7,7%. Инвесторы продолжают испытывать озабоченность по поводу долговых показателей этого эмитента.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем продолжения коррекции на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2080 пунктов. Учитывая возможную волатильность на фоне существенной перепроданности рынка акций, индекс может продемонстрировать продолжение роста до уровня не более 2395 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,4%, а индекс РТС вырос на 0,8%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2265 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,8%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 83,5.
Торговая неделя на российском рынке акций началась с отрицательной динамики индексов при сравнительно низких объемах торгов. Инвесторы по-прежнему не могли найти новых драйверов роста, включая геополитическую повестку. Также в начале недели ощущался эффект от опубликованных накануне бюджетных планов Минфина на горно-металлургический сектор. Более сильный рубль давил на акции экспортеров.
В середине недели рынок взбодрился на новостях о том, что США, возможно, смягчат антироссийские санкции. Нефтяные цены и некоторое ослабление рубля продолжили оказывать поддержку акциям в среду и четверг. В пятницу индекс Мосбиржи корректировался, снова испытывая дефицит позитивных драйверов. Также ослабла поддержка со стороны нефтяных цен: котировка Brent снова уходила ниже отметки 100 долларов.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Ozon (OZON), прибавившие 6,3%. Акции эмитента росли на фоне новостей о поддержке со стороны правительства, которое ввело отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проверочные мероприятия для продавцов.
Аутсайдеры
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции девелопера "Самолет" (SMLT), потерявшие около 7,7%. Инвесторы продолжают испытывать озабоченность по поводу долговых показателей этого эмитента.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем продолжения коррекции на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2080 пунктов. Учитывая возможную волатильность на фоне существенной перепроданности рынка акций, индекс может продемонстрировать продолжение роста до уровня не более 2395 пунктов.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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