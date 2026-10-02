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"Индекс завис под 2300": аналитики оценили итоги недели на Мосбирже

"Индекс завис под 2300": аналитики оценили итоги недели на Мосбирже - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Индекс завис под 2300": аналитики оценили итоги недели на Мосбирже

Российский рынок акций незначительно снизился по итогам торгов пятницы в условиях нехватки положительных драйверов, следует из данных торгов и комментариев... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:30+0300

2026-10-02T19:30+0300

2026-10-02T19:35+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снизился по итогам торгов пятницы в условиях нехватки положительных драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,11% - до 2277,21 пункта, индекс РТС - на 0,4%, до 859,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,74%, до 840,04 пункта. За неделю основной индекс Мосбиржи подрос на 0,15%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дешевеет на 0,78% - до 101,51 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи начал неделю со снижения, но затем большую ее часть демонстрировал положительную динамику на фоне новостей по поводу продолжения российско-американских контактов и высоких нефтяных цен, рассказал Максим Федосов из УК "Первая". "Российский рынок акций сегодня умеренно снижался, а неделю завершил с нейтральным общим результатом. Индекс Мосбиржи завис под 2300 пунктов. Очевидна нехватка позитивных драйверов. Геополитический энтузиазм инвесторов поубавился, цены на нефть развернулись вниз, а рубль смотрелся крепко, несмотря на окончание налогового периода", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Лидеры роста и падения "Акции "Ренессанс-страхования" (+2,16%) - одни из лидеров роста на российском фондовом рынке. Сказывается эффект программы обратного выкупа акций и недооцененность по финансовым мультипликаторам", - отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Также в лидерах роста - акции ДВМП (+5,49%), "Северстали" (+2,44%), "Ренессанса" (+2,16%), "Позитива" (+2,09%), "Селигдара" (+1,75%). Акции "Озона" (+0,29% за сегодня) в конце сентября отвоевали всю августовскую просадку, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - ОГК-2 (−1,84%), "Роснефти" (−1,58%), "Московского кредитного банка" (−1,58%), "Генетико" (−1,56%), "Ленты" (−1,53%). Прогнозы "Если не появится свежих вводных в части геополитики или новой волны ценового роста в нефти, индекс Мосбиржи продолжит двигаться в боковике с границами 2200-2300 пунктов", - считает Смирнов. "Российский фондовый рынок на следующей неделе традиционно продолжит ждать геополитических сигналов в отношении украинского конфликта, в отсутствии которых может колебаться в узких диапазонах значений. Так, ближайшие важные поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены у 2220 пунктов и 835 пунктов соответственно, а сопротивления – у сентябрьских пиков 2382 пунктов и 890 пунктов", - делится Кожухова. Пробой указанных отметок может предвещать более ярко выраженное движение в ту или иную сторону, заключает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, елена кожухова, сергей суверов, мосбиржа, ртс, ук "первая"