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РЖД договорились о совместном управлении вагонами с владельцами 64% парка
РЖД договорились о совместном управлении вагонами с владельцами 64% парка - 02.10.2026, ПРАЙМ
РЖД договорились о совместном управлении вагонами с владельцами 64% парка
РЖД договорились о совместном управлении грузовыми вагонами с владельцами 64% общего парка в России, сообщила компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:11+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. РЖД договорились о совместном управлении грузовыми вагонами с владельцами 64% общего парка в России, сообщила компания.
Компания в пятницу сообщила, что в Москве состоялась церемония подписания договоров о взаимодействии между РЖД и владельцами вагонов. Среди подписантов – компании "Профтранс", "БТС – Логистика", "СИБЕА", "Уральская транспортная компания". Впервые договор заключен с индивидуальным предпринимателем – владельцем подвижного состава. От РЖД подпись под документами поставил замгендиректора Михаил Глазков.
"Договор с РЖД по оптимизации работы вагонного парка подписали уже 77 компаний… Общий охват договорными отношениями парка грузовых вагонов уже превышает 64% (это более 904 тыс. вагонов)", - говорится в сообщении РЖД.
Документы регламентируют порядок и условия эксплуатации грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть и определение мест временного размещения вне перевозочного процесса.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
РЖД договорились о совместном управлении вагонами с владельцами 64% парка
РЖД договорились о совместном управлении вагонами с владельцами 64% общего парка в России
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. РЖД договорились о совместном управлении грузовыми вагонами с владельцами 64% общего парка в России, сообщила компания.
Компания в пятницу сообщила, что в Москве состоялась церемония подписания договоров о взаимодействии между РЖД и владельцами вагонов. Среди подписантов – компании "Профтранс", "БТС – Логистика", "СИБЕА", "Уральская транспортная компания". Впервые договор заключен с индивидуальным предпринимателем – владельцем подвижного состава. От РЖД подпись под документами поставил замгендиректора Михаил Глазков.
"Договор с РЖД по оптимизации работы вагонного парка подписали уже 77 компаний… Общий охват договорными отношениями парка грузовых вагонов уже превышает 64% (это более 904 тыс. вагонов)", - говорится в сообщении РЖД.
Документы регламентируют порядок и условия эксплуатации грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть и определение мест временного размещения вне перевозочного процесса.