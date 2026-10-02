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С 1 декабря сбор за возврат билета на поезд составит от 1% до 10%

С 1 декабря сбор за возврат билета на поезд составит от 1% до 10% - 02.10.2026, ПРАЙМ

С 1 декабря сбор за возврат билета на поезд составит от 1% до 10%

Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от стоимости вместо прежнего единого, его размер будет зависеть... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:12+0300

2026-10-02T12:12+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от стоимости вместо прежнего единого, его размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления, сообщила компания. Ранее ФАС утвердила документ о введении новых правил сбора за возврат железнодорожных билетов: в пределах 10% от стоимости. В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Отмечалось, что конкретные размеры в этих пределах должны устанавливать сами перевозчики. "С 1 декабря 2026 года на российских железных дорогах начнет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора зависит от того, сколько времени остается до отправления поезда. До 30 ноября 2026 года включительно сбор останется прежним - 3,70 рубля", - сообщили в РЖД. "Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа: 1% - при возврате за 45 суток и более до отправления; 3% - от 30 до 44 суток; 5% - от 10 до 29 суток; 10% - за 9 и менее суток до отправления", - рассказали правила действия сбора в РЖД. То есть, пояснили в компании, чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет. "Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно", - отмечают в РЖД. Там также отметили, что прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года. При расчете сбора в процентном соотношении учитывается цена билета без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование постельным бельем. "В международном сообщении за возврат проездных документов, оформленных для проезда в сообщении со странами СНГ и Республикой Абхазия, взимается сбор, аналогичный установленному для внутригосударственного сообщения, а в сообщении с Китаем, Монголией и Северной Кореей сбор за возврат остается без изменений (5 швейцарских франков)", - добавляется в сообщении. РЖД ранее сообщали РИА Новости, что в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно. Новый вариант сбора за возврат, отмечали РЖД, позволит минимизировать факты покупки "на всякий случай", а пассажиры, которым надо ехать, получат возможность купить места.

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бизнес, россия, китай, монголия, ржд, снг