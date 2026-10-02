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РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах

РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах - 02.10.2026, ПРАЙМ

РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах

РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах, сообщила компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:54+0300

2026-10-02T15:54+0300

2026-10-02T15:54+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах, сообщила компания. "До конца октября на всех терминалах автоматических камер хранения вокзалов РЖД появится интерфейс на китайском языке - с подсказками и сообщениями, понятными носителям", - говорится в сообщении РЖД. Перевод, пишут РЖД, помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в Высшей инженерной школе, и первокурсники международной образовательной программы "IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте" РУТ (МИИТ). "Теперь пассажиры из Китая смогут выбрать родной язык и получить на экране терминала полную информацию о всех этапах работы с ячейкой - от аренды до закрытия", - добавили в РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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