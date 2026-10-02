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РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах
РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах - 02.10.2026, ПРАЙМ
РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах
РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах, сообщила компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:54+0300
2026-10-02T15:54+0300
2026-10-02T15:54+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах, сообщила компания.
"До конца октября на всех терминалах автоматических камер хранения вокзалов РЖД появится интерфейс на китайском языке - с подсказками и сообщениями, понятными носителям", - говорится в сообщении РЖД.
Перевод, пишут РЖД, помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в Высшей инженерной школе, и первокурсники международной образовательной программы "IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте" РУТ (МИИТ).
"Теперь пассажиры из Китая смогут выбрать родной язык и получить на экране терминала полную информацию о всех этапах работы с ячейкой - от аренды до закрытия", - добавили в РЖД.
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россия, китай, ржд
РЖД внедрят китайский язык на терминалах камер хранения на вокзалах
РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах, сообщила компания.
"До конца октября на всех терминалах автоматических камер хранения вокзалов РЖД появится интерфейс на китайском языке - с подсказками и сообщениями, понятными носителям", - говорится в сообщении РЖД.
Перевод, пишут РЖД, помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в Высшей инженерной школе, и первокурсники международной образовательной программы "IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте" РУТ (МИИТ).
"Теперь пассажиры из Китая смогут выбрать родной язык и получить на экране терминала полную информацию о всех этапах работы с ячейкой - от аренды до закрытия", - добавили в РЖД.