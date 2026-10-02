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Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию

Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию - 02.10.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию

Стоимость серебра в пятницу вечером снижается почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:06+0300

2026-10-02T19:06+0300

2026-10-02T19:06+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в пятницу вечером снижается почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.00 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,68% относительно предыдущего закрытия - до 60,163 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее значение впервые с 5 августа опускалось ниже отметки 60 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, comex, серебро