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Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию
Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию - 02.10.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию
Стоимость серебра в пятницу вечером снижается почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:06+0300
2026-10-02T19:06+0300
2026-10-02T19:06+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в пятницу вечером снижается почти на 2%, показатель впервые с начала августа опустился ниже 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.00 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,68% относительно предыдущего закрытия - до 60,163 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее значение впервые с 5 августа опускалось ниже отметки 60 долларов.
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рынок, торги, comex, серебро
Рынок, Торги, Comex, серебро
Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за унцию
Цена на серебро опустилась ниже 60 долларов за тройскую унцию впервые с начала августа