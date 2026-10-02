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Названы сферы с самыми высокими зарплатами - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Названы сферы с самыми высокими зарплатами
Названы сферы с самыми высокими зарплатами - 02.10.2026, ПРАЙМ
Названы сферы с самыми высокими зарплатами
Сферы транспорта, логистики, строительства, недвижимости, производства и агропрома стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в 2026 году,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T03:42+0300
2026-10-02T03:42+0300
бизнес
санкт-петербург
красноярск
москва
работа.ру
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сферы транспорта, логистики, строительства, недвижимости, производства и агропрома стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в 2026 году, следует из результатов исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Среди отраслей по максимальной доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей лидируют транспорт и логистика (до 68%), строительство и недвижимость (до 66%), производство и агропром (до 63%), стажировки и работа для студентов (до 45%), а также IT, интернет и телекоммуникации (до 54%)", - говорится в исследовании. Уточняется, что доля таких предложений по всей России достигла 24,7%, в то время как в 2025 году этот показатель составлял 20,5%, а в 2021 году - 11%. Среди крупнейших городов по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей лидируют Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Максимальная доля таких предложений в столице пришлась на транспорт и логистику (68%), строительство и недвижимость (66%), производство и агропром (63%). В Санкт-Петербурге лидируют транспорт (62%), производство и агропром (57%), IT, интернет и телекоммуникации (54%). В Красноярске на первом месте оказались строительство и недвижимость (55%), далее идут транспорт и логистика (54%), производство и агропром (48%). Отдельно в исследовании выделены регионы с высокой долей таких предложений среди вакансий без опыта работы. Так, в Волгограде половина объявлений для новичков превышает порог в 100 тысяч рублей, в Воронеже и Новосибирске этот показатель составляет по 42%, а в Самаре - 41%. Аналитики сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор" проанализировали более 200 тысяч вакансий с указанным доходом, опубликованных с января по сентябрь 2026 года.
санкт-петербург
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москва
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, красноярск, москва, работа.ру
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Красноярск, МОСКВА, Работа.ру
03:42 02.10.2026
 
Названы сферы с самыми высокими зарплатами

"Работа.ру": транспорт, логистика, строительство и производство лидируют в России

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сферы транспорта, логистики, строительства, недвижимости, производства и агропрома стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в 2026 году, следует из результатов исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди отраслей по максимальной доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей лидируют транспорт и логистика (до 68%), строительство и недвижимость (до 66%), производство и агропром (до 63%), стажировки и работа для студентов (до 45%), а также IT, интернет и телекоммуникации (до 54%)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что доля таких предложений по всей России достигла 24,7%, в то время как в 2025 году этот показатель составлял 20,5%, а в 2021 году - 11%.
Среди крупнейших городов по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей лидируют Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Максимальная доля таких предложений в столице пришлась на транспорт и логистику (68%), строительство и недвижимость (66%), производство и агропром (63%).
В Санкт-Петербурге лидируют транспорт (62%), производство и агропром (57%), IT, интернет и телекоммуникации (54%). В Красноярске на первом месте оказались строительство и недвижимость (55%), далее идут транспорт и логистика (54%), производство и агропром (48%).
Отдельно в исследовании выделены регионы с высокой долей таких предложений среди вакансий без опыта работы. Так, в Волгограде половина объявлений для новичков превышает порог в 100 тысяч рублей, в Воронеже и Новосибирске этот показатель составляет по 42%, а в Самаре - 41%.
Аналитики сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор" проанализировали более 200 тысяч вакансий с указанным доходом, опубликованных с января по сентябрь 2026 года.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКрасноярскМОСКВАРабота.ру
 
 
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