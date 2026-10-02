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Экс-канцлер ФРГ Шредер вошел в набсовет "Гиперглобуса" - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-канцлер ФРГ Шредер вошел в набсовет "Гиперглобуса"
Экс-канцлер ФРГ Шредер вошел в набсовет "Гиперглобуса" - 02.10.2026, ПРАЙМ
Экс-канцлер ФРГ Шредер вошел в набсовет "Гиперглобуса"
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета ритейлера "Гиперглобус", где займется стратегическим развитием компании | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:57+0300
2026-10-02T09:57+0300
бизнес
мировая экономика
германия
европа
чехия
герхард шредер
владимир путин
globus
роснефть
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета ритейлера "Гиперглобус", где займется стратегическим развитием компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Немецкая торговая сеть Globus возобновила планы по расширению в России, компания начала искать площадки для строительства новых магазинов, написала ранее на неделе газета "Известия". "Общее собрание участников ООО "Гиперглобус" назначило Герхарда Шредера, бывшего федерального канцлера Федеративной Республики Германия, членом наблюдательного совета. В этой должности Герхард Шредер будет участвовать в общем руководстве обществом и сопровождать стратегическое развитие компании в России", - сообщили в компании. Там также привели слова акционера немецкой розничной сети Globus и одного из самых состоятельных предпринимателей Германии Томаса Бруха. По его мнению, экс-канцлер является признанным экспертом по российскому рынку. "Благодаря своему многолетнему участию в политической, экономической и культурной жизни России он станет идеальным дополнением к составу совета и поможет нам продолжить придерживаться ориентированного на диалог подхода. Этот подход предполагает конструктивное сотрудничество, основанное на диалоге, и совместный поиск жизнеспособных решений", - пояснил Брух. Сам Шредер отметил, что такие предприниматели, как Брух, и такие компании, как "Гиперглобус", должны продолжать поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию. Он напомнил, что в этом году "Гиперглобус" отметил 20 лет своей деятельности в России. "Это не только история экономического успеха, но и вклад в культурные отношения между двумя странами. Особенно это важно в такой фундаментальной сфере, как обеспечение населения продовольствием. Россию и нас связывает очень долгая, временами весьма трагическая история. Но именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее - в том числе на благо обеих сторон", - привели в компании его слова. Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы, а с 2017 по 2022 годы был председателем совета директоров "Роснефти". Сейчас ему 79 лет. Президент Владимир Путин называл Шредера своим другом и предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы. В настоящее время гипермаркеты сети "Глобус" представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Руководит компанией Маттиас Брух, представитель шестого поколения семьи Брух. Первый гипермаркет "Глобус" в России был открыт в 2006 году. Сегодня торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов. В январе 2025 года ООО "Гиперглобус" было полностью выделено из состава немецкой Globus Holding и с тех пор действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении, управляя сетью гипермаркетов "Глобус" в Центральном федеральном округе.
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бизнес, мировая экономика, германия, европа, чехия, герхард шредер, владимир путин, globus, роснефть
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ЧЕХИЯ, Герхард Шредер, Владимир Путин, Globus, Роснефть
09:57 02.10.2026
 
Экс-канцлер ФРГ Шредер вошел в набсовет "Гиперглобуса"

Экс-канцлер ФРГ Шредер вошел в набсовет ритейлера "Гиперглобус"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Герхард Шредер
Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета ритейлера "Гиперглобус", где займется стратегическим развитием компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Немецкая торговая сеть Globus возобновила планы по расширению в России, компания начала искать площадки для строительства новых магазинов, написала ранее на неделе газета "Известия".
"Общее собрание участников ООО "Гиперглобус" назначило Герхарда Шредера, бывшего федерального канцлера Федеративной Республики Германия, членом наблюдательного совета. В этой должности Герхард Шредер будет участвовать в общем руководстве обществом и сопровождать стратегическое развитие компании в России", - сообщили в компании.
Там также привели слова акционера немецкой розничной сети Globus и одного из самых состоятельных предпринимателей Германии Томаса Бруха. По его мнению, экс-канцлер является признанным экспертом по российскому рынку.
"Благодаря своему многолетнему участию в политической, экономической и культурной жизни России он станет идеальным дополнением к составу совета и поможет нам продолжить придерживаться ориентированного на диалог подхода. Этот подход предполагает конструктивное сотрудничество, основанное на диалоге, и совместный поиск жизнеспособных решений", - пояснил Брух.
Сам Шредер отметил, что такие предприниматели, как Брух, и такие компании, как "Гиперглобус", должны продолжать поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию. Он напомнил, что в этом году "Гиперглобус" отметил 20 лет своей деятельности в России.
"Это не только история экономического успеха, но и вклад в культурные отношения между двумя странами. Особенно это важно в такой фундаментальной сфере, как обеспечение населения продовольствием. Россию и нас связывает очень долгая, временами весьма трагическая история. Но именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее - в том числе на благо обеих сторон", - привели в компании его слова.
Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы, а с 2017 по 2022 годы был председателем совета директоров "Роснефти". Сейчас ему 79 лет. Президент Владимир Путин называл Шредера своим другом и предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы.
В настоящее время гипермаркеты сети "Глобус" представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Руководит компанией Маттиас Брух, представитель шестого поколения семьи Брух. Первый гипермаркет "Глобус" в России был открыт в 2006 году. Сегодня торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов.
В январе 2025 года ООО "Гиперглобус" было полностью выделено из состава немецкой Globus Holding и с тех пор действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении, управляя сетью гипермаркетов "Глобус" в Центральном федеральном округе.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯЕВРОПАЧЕХИЯГерхард ШредерВладимир ПутинGlobusРоснефть
 
 
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