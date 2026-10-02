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Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие - 02.10.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие

Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года суммарно в размере 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:02+0300

2026-10-02T15:02+0300

2026-10-02T15:04+0300

бизнес

сибур

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года суммарно в размере 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания."Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам полугодия 2026 отчетного года в размере 11 (одиннадцать) рублей 40 копеек на одну обыкновенную акцию... С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2026 года... выплатить дивиденды в денежной форме в размере 8... рублей 77 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 22 476 778 485... рублей 53 копейки", - говорится в сообщении.Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 12 октября.Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие снизилась в годовом выражении на 54%, до 67,7 миллиарда рублей, из-за переоценки валютных обязательств. В то же время скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц выросла на 22,9%, до 60,1 миллиарда рублей.В мае прошлого года "Сибур" снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО с 50%."Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сибур