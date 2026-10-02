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Paramount и Warner Bros. после слияния образуют компанию Skydance - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Paramount и Warner Bros. после слияния образуют компанию Skydance
Paramount и Warner Bros. после слияния образуют компанию Skydance - 02.10.2026, ПРАЙМ
Paramount и Warner Bros. после слияния образуют компанию Skydance
Компания, образованная после завершения слияния медиахолдинга Paramount Skydance и Warner Bros., будет носить название Skydance, сообщил генеральный директор... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:23+0300
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бизнес
технологии
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Компания, образованная после завершения слияния медиахолдинга Paramount Skydance и Warner Bros., будет носить название Skydance, сообщил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон. "Paramount и Warner Bros. формировали культуру на протяжении более чем столетия. Объединяя их, мы не переписываем историю - мы даем этим легендарным студиям более мощный двигатель. Вместе мы - Skydance", - написал Эллисон в публикации в соцсети X. Он отмечает, что при выборе названия для объединенной компании задачей стояло сохранение "уникальной идентичности" Paramount and Warner Bros. "Нам нужно было название, которое придало бы объединенной компании собственную идентичность, позволяя при этом Paramount and Warner Bros., а также всем нашим выдающимся брендам, оставаться в центре внимания", - сказал Эллисон. В конце сентября Business Insider сообщал со ссылкой на письмо главы Paramount сотрудникам, что компания рассчитывает завершить слияние с Warner Bros. через две недели. Netflix в декабре 2025 года сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
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бизнес, технологии, netflix
Бизнес, Технологии, Netflix
17:23 02.10.2026 (обновлено: 17:26 02.10.2026)
 
Paramount и Warner Bros. после слияния образуют компанию Skydance

Образованная после слияния Paramount и Warner Bros. компания будет называться Skydance

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Компания, образованная после завершения слияния медиахолдинга Paramount Skydance и Warner Bros., будет носить название Skydance, сообщил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон.
"Paramount и Warner Bros. формировали культуру на протяжении более чем столетия. Объединяя их, мы не переписываем историю - мы даем этим легендарным студиям более мощный двигатель. Вместе мы - Skydance", - написал Эллисон в публикации в соцсети X.
Он отмечает, что при выборе названия для объединенной компании задачей стояло сохранение "уникальной идентичности" Paramount and Warner Bros.
"Нам нужно было название, которое придало бы объединенной компании собственную идентичность, позволяя при этом Paramount and Warner Bros., а также всем нашим выдающимся брендам, оставаться в центре внимания", - сказал Эллисон.
В конце сентября Business Insider сообщал со ссылкой на письмо главы Paramount сотрудникам, что компания рассчитывает завершить слияние с Warner Bros. через две недели.
Netflix в декабре 2025 года сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
 
БизнесТехнологииNetflix
 
 
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