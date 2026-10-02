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СМИ: переговоры Евросоюза и Британии по топливу закончились безрезультатно

СМИ: переговоры Евросоюза и Британии по топливу закончились безрезультатно - 02.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: переговоры Евросоюза и Британии по топливу закончились безрезультатно

Экстренные совещания Евросоюза и Великобритании по поводу требования США задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива закончились безрезультатно,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T02:12+0300

2026-10-02T02:12+0300

2026-10-02T02:12+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экстренные совещания Евросоюза и Великобритании по поводу требования США задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива закончились безрезультатно, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники. В четверг агентство Блумберг передало, что страны Европы проводят экстренные совещания по поводу возможного ответа на требование США по использованию европейских чрезвычайных запасов топлива. Как отмечало агентство, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен созванивался с чиновниками из Великобритании, Франции, Италии, Ирландии и Германии. "В четверг экстренные переговоры с участием министров энергетики Британии и Европейского союза завершились без (принятия - ред.) решения", - говорится в сообщении издания. По словам одного источника, страны Европы не намерены уступать требованиям Вашингтона. Другой же источник, наоборот, заявил, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с США, отметив, что такая встреча может состояться уже в пятницу. Как пишет газета, чиновники опасаются, что если они примут американские требования, то зимой в случае обострения кризиса в Персидском заливе Европа окажется в опасно уязвимом положении. Они беспокоятся, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подорвет саудовские поставки топлива. При этом в частном порядке чиновники признаются, что если США все-таки введут запрет на экспорт дизельного топлива, то это также поставит европейские запасы в крайне затруднительное положение. Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней. При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США.

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мировая экономика, газ, сша, европа, великобритания, ес, politico