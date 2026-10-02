Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/soglashenija-873909779.html
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве - 02.10.2026, ПРАЙМ
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве
Пятьдесят соглашений о сотрудничестве в области тестирования и внедрения инновационных решений в разных сферах было заключено по итогам Московского... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:56+0300
2026-10-02T14:56+0300
технологии
бизнес
москва
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873909779.jpg?1790942176
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят соглашений о сотрудничестве в области тестирования и внедрения инновационных решений в разных сферах было заключено по итогам Московского стартап-саммита, событие объединило более 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Второй Московский стартап-саммит прошел 29 и 30 сентября. Его организаторами выступили правительство Москвы и Сбербанк. "На саммите провели сотни презентаций, переговоров, деловых сессий и дискуссий. По итогам заключено 50 соглашений, направленных на создание, тестирование и внедрение инновационных решений в самых разных сферах", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что участниками саммита стали более 4,5 тысячи человек. Событие объединило технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны. Его онлайн-трансляции набрали 50 миллионов просмотров. "Отдельное внимание в этот раз уделили взаимодействию представителей стартапов и инвесторов. Предприниматели провели 540 встреч, представив свои товары и услуги потенциальным партнерам и заказчикам", - добавили городские власти.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, москва, сбербанк
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Сбербанк
14:56 02.10.2026
 
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве

На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят соглашений о сотрудничестве в области тестирования и внедрения инновационных решений в разных сферах было заключено по итогам Московского стартап-саммита, событие объединило более 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Второй Московский стартап-саммит прошел 29 и 30 сентября. Его организаторами выступили правительство Москвы и Сбербанк.
"На саммите провели сотни презентаций, переговоров, деловых сессий и дискуссий. По итогам заключено 50 соглашений, направленных на создание, тестирование и внедрение инновационных решений в самых разных сферах", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что участниками саммита стали более 4,5 тысячи человек. Событие объединило технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны. Его онлайн-трансляции набрали 50 миллионов просмотров.
"Отдельное внимание в этот раз уделили взаимодействию представителей стартапов и инвесторов. Предприниматели провели 540 встреч, представив свои товары и услуги потенциальным партнерам и заказчикам", - добавили городские власти.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала