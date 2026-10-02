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На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве - 02.10.2026, ПРАЙМ
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве
Пятьдесят соглашений о сотрудничестве в области тестирования и внедрения инновационных решений в разных сферах было заключено по итогам Московского... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:56+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят соглашений о сотрудничестве в области тестирования и внедрения инновационных решений в разных сферах было заключено по итогам Московского стартап-саммита, событие объединило более 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Второй Московский стартап-саммит прошел 29 и 30 сентября. Его организаторами выступили правительство Москвы и Сбербанк.
"На саммите провели сотни презентаций, переговоров, деловых сессий и дискуссий. По итогам заключено 50 соглашений, направленных на создание, тестирование и внедрение инновационных решений в самых разных сферах", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что участниками саммита стали более 4,5 тысячи человек. Событие объединило технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны. Его онлайн-трансляции набрали 50 миллионов просмотров.
"Отдельное внимание в этот раз уделили взаимодействию представителей стартапов и инвесторов. Предприниматели провели 540 встреч, представив свои товары и услуги потенциальным партнерам и заказчикам", - добавили городские власти.
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технологии, бизнес, москва, сбербанк
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Сбербанк
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве
На Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят соглашений о сотрудничестве в области тестирования и внедрения инновационных решений в разных сферах было заключено по итогам Московского стартап-саммита, событие объединило более 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Второй Московский стартап-саммит прошел 29 и 30 сентября. Его организаторами выступили правительство Москвы и Сбербанк.
"На саммите провели сотни презентаций, переговоров, деловых сессий и дискуссий. По итогам заключено 50 соглашений, направленных на создание, тестирование и внедрение инновационных решений в самых разных сферах", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что участниками саммита стали более 4,5 тысячи человек. Событие объединило технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны. Его онлайн-трансляции набрали 50 миллионов просмотров.
"Отдельное внимание в этот раз уделили взаимодействию представителей стартапов и инвесторов. Предприниматели провели 540 встреч, представив свои товары и услуги потенциальным партнерам и заказчикам", - добавили городские власти.