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Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом

Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом - 02.10.2026, ПРАЙМ

Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом

Турецкая авиакомпания Southwind планирует с 9 ноября запустить регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в службе поддержки. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T04:54+0300

2026-10-02T04:54+0300

2026-10-02T04:54+0300

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санкт-петербург

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СТАМБУЛ, 2 окт - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind планирует с 9 ноября запустить регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в службе поддержки. "С 9 ноября планируется запуск авиарейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Рейс из Стамбула будет вылетать в 10.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.), обратный из Санкт-Петербурга - в 14.40 мск", - сообщили в компании. Время в пути составит около трех часов 40 минут. Стоимость билетов туда-обратно в ноябре стартует от порядка 21 тысячи рублей за опцию с ручной кладью и 28 тысяч рублей - с багажом.

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бизнес, россия, стамбул, санкт-петербург