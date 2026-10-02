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Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом
Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом - 02.10.2026, ПРАЙМ
Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом
Турецкая авиакомпания Southwind планирует с 9 ноября запустить регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в службе поддержки. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T04:54+0300
2026-10-02T04:54+0300
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СТАМБУЛ, 2 окт - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind планирует с 9 ноября запустить регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в службе поддержки.
"С 9 ноября планируется запуск авиарейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Рейс из Стамбула будет вылетать в 10.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.), обратный из Санкт-Петербурга - в 14.40 мск", - сообщили в компании.
Время в пути составит около трех часов 40 минут. Стоимость билетов туда-обратно в ноябре стартует от порядка 21 тысячи рублей за опцию с ручной кладью и 28 тысяч рублей - с багажом.
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Southwind запустит регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом
Southwind планирует с 9 ноября запустить регулярные рейсы между Стамбулом и Петербургом
СТАМБУЛ, 2 окт - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind планирует с 9 ноября запустить регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в службе поддержки.
"С 9 ноября планируется запуск авиарейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Рейс из Стамбула будет вылетать в 10.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.), обратный из Санкт-Петербурга - в 14.40 мск", - сообщили в компании.
Время в пути составит около трех часов 40 минут. Стоимость билетов туда-обратно в ноябре стартует от порядка 21 тысячи рублей за опцию с ручной кладью и 28 тысяч рублей - с багажом.