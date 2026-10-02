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Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября

Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября - 02.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября

Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября 2026 года, на котором остудит вопрос о прекращении участия в ООО "Бета Минерал", сообщил... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T20:12+0300

2026-10-02T20:12+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября 2026 года, на котором остудит вопрос о прекращении участия в ООО "Бета Минерал", сообщил полиметаллический холдинг. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.10.2026; Повестка дня заседания совета директоров эмитента: …О прекращении участия ПАО "Селигдар" в ООО "Бета Минерал", - говорится в сообщении. Кроме того, повестка включает утверждение организационной структуры компании в новой редакции. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Бета Минерал" с 2024 года на 75% принадлежит "Селигдару". В 2023 году предприятие получило лицензию на участок недр Хатыстахская перспективная площадь с запасами рудного золота в Якутии. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота достигают 295 тонн, запасы олова – 403 тысяч тонн.

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бизнес, якутия, бурятия, иркутская область