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Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября
Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября - 02.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября
Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября 2026 года, на котором остудит вопрос о прекращении участия в ООО "Бета Минерал", сообщил... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T20:12+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября 2026 года, на котором остудит вопрос о прекращении участия в ООО "Бета Минерал", сообщил полиметаллический холдинг.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.10.2026; Повестка дня заседания совета директоров эмитента: …О прекращении участия ПАО "Селигдар" в ООО "Бета Минерал", - говорится в сообщении.
Кроме того, повестка включает утверждение организационной структуры компании в новой редакции.
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Бета Минерал" с 2024 года на 75% принадлежит "Селигдару". В 2023 году предприятие получило лицензию на участок недр Хатыстахская перспективная площадь с запасами рудного золота в Якутии.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота достигают 295 тонн, запасы олова – 403 тысяч тонн.
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Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября
Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября 2026 года
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Селигдара" проведет заседание 6 октября 2026 года, на котором остудит вопрос о прекращении участия в ООО "Бета Минерал", сообщил полиметаллический холдинг.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.10.2026; Повестка дня заседания совета директоров эмитента: …О прекращении участия ПАО "Селигдар" в ООО "Бета Минерал", - говорится в сообщении.
Кроме того, повестка включает утверждение организационной структуры компании в новой редакции.
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Бета Минерал" с 2024 года на 75% принадлежит "Селигдару". В 2023 году предприятие получило лицензию на участок недр Хатыстахская перспективная площадь с запасами рудного золота в Якутии.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота достигают 295 тонн, запасы олова – 403 тысяч тонн.