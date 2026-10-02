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Трамп перенаправил украинскую помощь латиноамериканским союзникам, пишет WP

Трамп перенаправил украинскую помощь латиноамериканским союзникам, пишет WP - 02.10.2026, ПРАЙМ

Трамп перенаправил украинскую помощь латиноамериканским союзникам, пишет WP

Администрация президента США Дональда Трампа вопреки запрету конгресса перенаправляет 52 миллиона долларов военной помощи консервативным правительствам... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:17+0300

2026-10-02T11:17+0300

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа вопреки запрету конгресса перенаправляет 52 миллиона долларов военной помощи консервативным правительствам Латинской Америки вместо стран Европы и Ближнего Востока, часть из которых намеревалась передать свою долю Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Госдепартамент США в сентябре сообщил о решении перенаправить несколько десятков миллионов долларов, предназначавшихся для стран Европы и Ближнего Востока, на проекты в странах Латинской Америки, объяснив это необходимостью борьбы с наркотерроризмом. Однако по инициативе сенатора Джинн Шейхин и члена Палаты представителей Грегори Микса это решение было приостановлено. "Поздно вечером в среду администрация тайно уведомила конгресс о том, что игнорирует запрет и продолжает действовать, перенаправляя в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию 52 миллиона, которые были одобрены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака", - заявили изданию источники, пожелавшие сохранить анонимность. По информации издания, законодатели, выступавшие против этого решения, направили госсекретарю Марко Рубио письмо, в котором назвали этот шаг нарушением введенного ими запрета, а также требований закона о целевом использовании средств. Особенно резкое неприятие вызвало перенаправление финансирования, предназначенного Словакии и Северной Македонии, поскольку часть этих средств предназначалась для поддержки Украины. В публикации говорится, что финансирование Ирака и Туниса осуществлялось на основании других законодательных актов и не подпадало под запрет конгресса, хотя средства были перенаправлены из этих стран в сложный для них период – во время войны США с Ираном и вывода американских войск из Ирака.

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мировая экономика, сша, латинская америка, европа, дональд трамп, украина