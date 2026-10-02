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США оставили в силе антидемпинговые пошлины на углеродистую сталь из России
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на углеродистую сталь из России - 02.10.2026, ПРАЙМ
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на углеродистую сталь из России
Администрация США решила оставить в силе введенные ранее антидемпинговые пошлины на некоторые виды углеродистой стали из России и Китая, сообщило американское... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:57+0300
2026-10-02T19:57+0300
2026-10-02T19:57+0300
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ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Администрация США решила оставить в силе введенные ранее антидемпинговые пошлины на некоторые виды углеродистой стали из России и Китая, сообщило американское министерство торговли.
"Министерство торговли постановило, что отмена решений (по пошлинам – ред.) вероятнее всего привела бы к продолжению или повторению демпинга" из России и Китая, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном сборнике документов американской администрации Federal Register.
Как отмечается в документе, рассмотрение данного вопроса началось в июне. Подчеркивается, что обзор был "проведен в ускоренном порядке".
Как уточняется в тексте, США ввели антидемпинговые пошлины на российскую продукцию в августе 2023 года.
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Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на углеродистую сталь из России
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на углеродистую сталь из России и Китая
ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Администрация США решила оставить в силе введенные ранее антидемпинговые пошлины на некоторые виды углеродистой стали из России и Китая, сообщило американское министерство торговли.
"Министерство торговли постановило, что отмена решений (по пошлинам – ред.) вероятнее всего привела бы к продолжению или повторению демпинга" из России и Китая, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном сборнике документов американской администрации Federal Register.
Как отмечается в документе, рассмотрение данного вопроса началось в июне. Подчеркивается, что обзор был "проведен в ускоренном порядке".
Как уточняется в тексте, США ввели антидемпинговые пошлины на российскую продукцию в августе 2023 года.