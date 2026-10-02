https://1prime.ru/20261002/stavropole-873888008.html

Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере

Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере - 02.10.2026, ПРАЙМ

Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере

Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере, поставках пищевой продукции и химической промышленности, сообщил РИА Новости... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T08:46+0300

2026-10-02T08:46+0300

2026-10-02T08:46+0300

россия

мировая экономика

кндр

минеральные воды

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873888008.jpg?1790919966

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере, поставках пищевой продукции и химической промышленности, сообщил РИА Новости представитель МИД РФ в Минеральных Водах Сергей Нюппа. В интервью агентству дипломат напомнил, что в апреле 2026 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с послом КНДР в России Син Хон Чхолем. "Ставрополье входит в пятерку российских регионов - лидеров по производству сельскохозяйственной продукции и занимает сильные позиции в химической промышленности, и нашим корейским партнерам было предложено взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленном комплексе и поставках продукции пищевой и химической промышленности", - указал Нюппа. КНДР также заинтересована в сотрудничестве с Россией в гуманитарной сфере, добавил дипломат.

кндр

минеральные воды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, кндр, минеральные воды, мид рф, мид