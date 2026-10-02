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Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере
Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере - 02.10.2026, ПРАЙМ
Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере
Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере, поставках пищевой продукции и химической промышленности, сообщил РИА Новости... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T08:46+0300
2026-10-02T08:46+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере, поставках пищевой продукции и химической промышленности, сообщил РИА Новости представитель МИД РФ в Минеральных Водах Сергей Нюппа. В интервью агентству дипломат напомнил, что в апреле 2026 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с послом КНДР в России Син Хон Чхолем. "Ставрополье входит в пятерку российских регионов - лидеров по производству сельскохозяйственной продукции и занимает сильные позиции в химической промышленности, и нашим корейским партнерам было предложено взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленном комплексе и поставках продукции пищевой и химической промышленности", - указал Нюппа. КНДР также заинтересована в сотрудничестве с Россией в гуманитарной сфере, добавил дипломат.
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россия, мировая экономика, кндр, минеральные воды, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, Минеральные Воды, МИД РФ, МИД
08:46 02.10.2026
 
Ставрополье предложило КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере

Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере, поставках пищевой продукции и химической промышленности, сообщил РИА Новости представитель МИД РФ в Минеральных Водах Сергей Нюппа.
В интервью агентству дипломат напомнил, что в апреле 2026 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.
"Ставрополье входит в пятерку российских регионов - лидеров по производству сельскохозяйственной продукции и занимает сильные позиции в химической промышленности, и нашим корейским партнерам было предложено взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленном комплексе и поставках продукции пищевой и химической промышленности", - указал Нюппа.
КНДР также заинтересована в сотрудничестве с Россией в гуманитарной сфере, добавил дипломат.
 
РОССИЯМировая экономикаКНДРМинеральные ВодыМИД РФМИД
 
 
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