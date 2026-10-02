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Суд в ФРГ не допустил операторов "Северных потоков" к участию в процессе
Суд в ФРГ не допустил операторов "Северных потоков" к участию в процессе - 02.10.2026, ПРАЙМ
Суд в ФРГ не допустил операторов "Северных потоков" к участию в процессе
Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что он принял решение не допускать операторов газопроводов "Северный поток" к участию в качестве потерпевших в процессе,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:49+0300
2026-10-02T13:49+0300
2026-10-02T13:49+0300
газ
германия
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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что он принял решение не допускать операторов газопроводов "Северный поток" к участию в качестве потерпевших в процессе, на котором будет рассматриваться дело украинца Сергея Кузнецова. "Решениями от 30 сентября 2026 года 3-я уголовная коллегия Ганзейского высшего земельного суда отказала в допуске дополнительных исков компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG к рассмотрению в рамках дела № 3 St 2/26 ("Дело о взрыве газопроводов Nord Stream)", - говорится в сообщении суда. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
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газ, германия, европа, дания, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ДАНИЯ, Северный поток - 2
Суд в ФРГ не допустил операторов "Северных потоков" к участию в процессе
Суд Гамбурга отказался допускать операторов "Северных потоков" к участию в процессе
БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что он принял решение не допускать операторов газопроводов "Северный поток" к участию в качестве потерпевших в процессе, на котором будет рассматриваться дело украинца Сергея Кузнецова.
"Решениями от 30 сентября 2026 года 3-я уголовная коллегия Ганзейского высшего земельного суда отказала в допуске дополнительных исков компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG к рассмотрению в рамках дела № 3 St 2/26 ("Дело о взрыве газопроводов Nord Stream)", - говорится в сообщении суда.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.