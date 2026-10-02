https://1prime.ru/20261002/sud-873916491.html
Суд прекратил правовую охрану бренда Butlers Chocolate Cafe
Суд прекратил правовую охрану бренда Butlers Chocolate Cafe - 02.10.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил правовую охрану бренда Butlers Chocolate Cafe
Суд по интеллектуальным правам по заявлению ООО "Маруся", управляющего рестораном Butler из группы Ginza Project, прекратил правовую охрану в России... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:34+0300
2026-10-02T16:34+0300
2026-10-02T16:41+0300
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ООО "Маруся", управляющего рестораном Butler из группы Ginza Project, прекратил правовую охрану в России международного товарного знака Butlers Chocolate Cafe, принадлежащего ирландской The Irish Chocolate Company, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что товарный знак ответчика препятствовал истцу в регистрации собственного обозначения Butler в качестве товарного знака. Суд, прекращая правовую охрану бренда, согласился с доводами истца, что этот знак правообладателем в России не используется. Бренд аннулирован для таких услуг, как кафе, рестораны, закусочные, бары быстрого питания, обеспечение продуктами питания и напитками.
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бизнес, россия
Суд прекратил правовую охрану бренда Butlers Chocolate Cafe
Суд по заявлению ООО "Маруся" прекратил правовую охрану бренда Butlers Chocolate Cafe
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ООО "Маруся", управляющего рестораном Butler из группы Ginza Project, прекратил правовую охрану в России международного товарного знака Butlers Chocolate Cafe, принадлежащего ирландской The Irish Chocolate Company, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что товарный знак ответчика препятствовал истцу в регистрации собственного обозначения Butler в качестве товарного знака.
Суд, прекращая правовую охрану бренда, согласился с доводами истца, что этот знак правообладателем в России не используется. Бренд аннулирован для таких услуг, как кафе, рестораны, закусочные, бары быстрого питания, обеспечение продуктами питания и напитками.