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Суд отказал тульскому кондитеру в аннулировании бренда "Лакомка" - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Суд отказал тульскому кондитеру в аннулировании бренда "Лакомка"
Суд отказал тульскому кондитеру в аннулировании бренда "Лакомка" - 02.10.2026, ПРАЙМ
Суд отказал тульскому кондитеру в аннулировании бренда "Лакомка"
Суд по интеллектуальным правам отказал тульскому производителю мучных изделий "Калипсо", который просил частично аннулировать принадлежащий кондитерской фабрике | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:37+0300
2026-10-02T16:37+0300
бизнес
россия
роспатент
"объединенные кондитеры"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873916705.jpg?1790948245
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отказал тульскому производителю мучных изделий "Калипсо", который просил частично аннулировать принадлежащий кондитерской фабрике "Рот Фронт" товарный знак "Лакомка", говорится в материалах, изученных РИА Новости. В то же время суд частично прекратил правовую охрану двух других брендов ответчика - "Мечта" и "Наслаждение" – применительно к категории товаров "хлебобулочные изделия". Иск был подан в феврале. По мнению истца, "Рот Фронт" эти товарные знаки не использует более трех лет. По данным Роспатента, спорные бренды зарегистрированы в период с 1995 по 2002 год. Они распространяются на такие товары единственного класса, как кофе, чай, какао, сахар, рис, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, пряности, пищевой лед и т.п. "Рот Фронт" входит в холдинг "Объединенные кондитеры", включающий в себя 16 предприятий, в том числе столичные "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн "Бабаевский". В ассортименте холдинга – известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие. По данным системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Калипсо" - "производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов".
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192
40
192
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5
4.7
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бизнес, россия, роспатент, "объединенные кондитеры"
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, "Объединенные кондитеры"
16:37 02.10.2026
 
Суд отказал тульскому кондитеру в аннулировании бренда "Лакомка"

Суд отказал тульскому производителю мучных изделий в аннулировании бренда "Лакомка"

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отказал тульскому производителю мучных изделий "Калипсо", который просил частично аннулировать принадлежащий кондитерской фабрике "Рот Фронт" товарный знак "Лакомка", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В то же время суд частично прекратил правовую охрану двух других брендов ответчика - "Мечта" и "Наслаждение" – применительно к категории товаров "хлебобулочные изделия".
Иск был подан в феврале. По мнению истца, "Рот Фронт" эти товарные знаки не использует более трех лет.
По данным Роспатента, спорные бренды зарегистрированы в период с 1995 по 2002 год. Они распространяются на такие товары единственного класса, как кофе, чай, какао, сахар, рис, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, пряности, пищевой лед и т.п.
"Рот Фронт" входит в холдинг "Объединенные кондитеры", включающий в себя 16 предприятий, в том числе столичные "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн "Бабаевский". В ассортименте холдинга – известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие.
По данным системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Калипсо" - "производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов".
 
БизнесРОССИЯРоспатент"Объединенные кондитеры"
 
 
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