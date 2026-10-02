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В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС
В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС
Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение со Всемирным банком о финансировании Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает таджикское... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:03+0300
2026-10-02T14:07+0300
мировая экономика
таджикистан
средняя азия
всемирный банк
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение со Всемирным банком о финансировании Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает таджикское агентство Азия Плюс. Отмечается, что в рамках соглашения Таджикистан получит грант в размере 300 миллионов долларов на второй этап завершения строительства названной станции. "Нижняя палата парламента Таджикистана 1 октября ратифицировала соглашение с Международной ассоциацией развития (МАР) - структурой Всемирного банка - о финансировании проекта "Устойчивое финансирование Рогунской ГЭС - этап I". Средства направят на продолжение строительных работ, закупку и установку электромеханического оборудования, а также техническое сопровождение и управление проектом", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что решение о выделении средств Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 30 июня. Финансирование также включает в себя усиление гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования, что должно улучшить управление Рогунским водохранилищем и снизить риски паводков для территорий, расположенных ниже по течению. В 2024 году всемирный банк уже выделял Таджикистану 350 миллионов долларов грантовых средств на дальнейшее строительство Рогунской ГЭС. С учетом нового соглашения объем финансирования составит 650 миллиона долларов. Рогунская ГЭС является важным стратегическим проектом Таджикистана. После завершения строительства ее мощность составит 3,78 тысячи мегаватт, а сама станция станет крупнейшей в Средней Азии.
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мировая экономика, таджикистан, средняя азия, всемирный банк
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Средняя Азия, Всемирный банк
14:03 02.10.2026 (обновлено: 14:07 02.10.2026)
 
В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС

Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение с ВБ по Рогунской ГЭС​​​​​​​​​​

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение со Всемирным банком о финансировании Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает таджикское агентство Азия Плюс.
Отмечается, что в рамках соглашения Таджикистан получит грант в размере 300 миллионов долларов на второй этап завершения строительства названной станции.
"Нижняя палата парламента Таджикистана 1 октября ратифицировала соглашение с Международной ассоциацией развития (МАР) - структурой Всемирного банка - о финансировании проекта "Устойчивое финансирование Рогунской ГЭС - этап I". Средства направят на продолжение строительных работ, закупку и установку электромеханического оборудования, а также техническое сопровождение и управление проектом", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что решение о выделении средств Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 30 июня. Финансирование также включает в себя усиление гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования, что должно улучшить управление Рогунским водохранилищем и снизить риски паводков для территорий, расположенных ниже по течению.
В 2024 году всемирный банк уже выделял Таджикистану 350 миллионов долларов грантовых средств на дальнейшее строительство Рогунской ГЭС. С учетом нового соглашения объем финансирования составит 650 миллиона долларов.
Рогунская ГЭС является важным стратегическим проектом Таджикистана. После завершения строительства ее мощность составит 3,78 тысячи мегаватт, а сама станция станет крупнейшей в Средней Азии.
 
Мировая экономикаТАДЖИКИСТАНСредняя АзияВсемирный банк
 
 
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