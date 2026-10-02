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В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС

В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Таджикистане ратифицировали соглашение о финансировании Рогунской ГЭС

Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение со Всемирным банком о финансировании Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает таджикское... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:03+0300

2026-10-02T14:03+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение со Всемирным банком о финансировании Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает таджикское агентство Азия Плюс. Отмечается, что в рамках соглашения Таджикистан получит грант в размере 300 миллионов долларов на второй этап завершения строительства названной станции. "Нижняя палата парламента Таджикистана 1 октября ратифицировала соглашение с Международной ассоциацией развития (МАР) - структурой Всемирного банка - о финансировании проекта "Устойчивое финансирование Рогунской ГЭС - этап I". Средства направят на продолжение строительных работ, закупку и установку электромеханического оборудования, а также техническое сопровождение и управление проектом", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что решение о выделении средств Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 30 июня. Финансирование также включает в себя усиление гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования, что должно улучшить управление Рогунским водохранилищем и снизить риски паводков для территорий, расположенных ниже по течению. В 2024 году всемирный банк уже выделял Таджикистану 350 миллионов долларов грантовых средств на дальнейшее строительство Рогунской ГЭС. С учетом нового соглашения объем финансирования составит 650 миллиона долларов. Рогунская ГЭС является важным стратегическим проектом Таджикистана. После завершения строительства ее мощность составит 3,78 тысячи мегаватт, а сама станция станет крупнейшей в Средней Азии.

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мировая экономика, таджикистан, средняя азия, всемирный банк