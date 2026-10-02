https://1prime.ru/20261002/tanker-873923619.html

В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:21+0300

2026-10-02T19:21+0300

2026-10-02T19:21+0300

ормузский пролив

персидский залив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873923619.jpg?1790958077

ЛОНДОН, 2 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту", - говорится в сообщении. Пожар был потушен, а судно продолжило движение. О пострадавших не сообщается.

ормузский пролив

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ормузский пролив, персидский залив