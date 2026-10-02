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В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:21+0300
2026-10-02T19:21+0300
2026-10-02T19:21+0300
ормузский пролив
персидский залив
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ЛОНДОН, 2 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту", - говорится в сообщении.
Пожар был потушен, а судно продолжило движение. О пострадавших не сообщается.
ормузский пролив
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ормузский пролив, персидский залив
Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу, на борту возник пожар
ЛОНДОН, 2 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту", - говорится в сообщении.
Пожар был потушен, а судно продолжило движение. О пострадавших не сообщается.