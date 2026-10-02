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В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 41 района республики из 43 из-за переувлажнения... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:02+0300

2026-10-02T13:02+0300

2026-10-02T13:14+0300

татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 41 района республики из 43 из-за переувлажнения почвы и гибели посевов сельхозкультур, сообщил Минсельхозпрод региона. "Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Согласно документу, режим ЧС введен в 41 районе Татарстана. Министерство поясняет, что с начала 2026 года посевы сельскохозяйственных культур на территории Татарстана подвергались воздействию опасных агрометеорологических явлений - таких, как выпревание посевов, заморозки, переувлажнение почвы. В результате произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур. Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений. Главам муниципальных районов, где объявлен режим ЧС, а также министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

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татарстан, рустам минниханов