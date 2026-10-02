Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/tatarstan-873900555.html
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 41 района республики из 43 из-за переувлажнения... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:02+0300
2026-10-02T13:14+0300
татарстан
рустам минниханов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873900555.jpg?1790936064
КАЗАНЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 41 района республики из 43 из-за переувлажнения почвы и гибели посевов сельхозкультур, сообщил Минсельхозпрод региона. "Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Согласно документу, режим ЧС введен в 41 районе Татарстана. Министерство поясняет, что с начала 2026 года посевы сельскохозяйственных культур на территории Татарстана подвергались воздействию опасных агрометеорологических явлений - таких, как выпревание посевов, заморозки, переувлажнение почвы. В результате произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур. Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений. Главам муниципальных районов, где объявлен режим ЧС, а также министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
татарстан, рустам минниханов
ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов
13:02 02.10.2026 (обновлено: 13:14 02.10.2026)
 
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В 41 районе Татарстана ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы и гибели посевов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 41 района республики из 43 из-за переувлажнения почвы и гибели посевов сельхозкультур, сообщил Минсельхозпрод региона.
"Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Согласно документу, режим ЧС введен в 41 районе Татарстана.
Министерство поясняет, что с начала 2026 года посевы сельскохозяйственных культур на территории Татарстана подвергались воздействию опасных агрометеорологических явлений - таких, как выпревание посевов, заморозки, переувлажнение почвы. В результате произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур.
Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений.
Главам муниципальных районов, где объявлен режим ЧС, а также министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.
 
ТАТАРСТАНРустам Минниханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала