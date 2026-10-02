Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/tekstilschiki-873925210.html
Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев
Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев - 02.10.2026, ПРАЙМ
Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев
Арбитражный суд Московской области предоставил ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" рассрочку на 45 месяцев для возврата субсидии на выпуск утягивающих тканей, а... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T20:06+0300
2026-10-02T20:06+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873925210.jpg?1790960811
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предоставил ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" рассрочку на 45 месяцев для возврата субсидии на выпуск утягивающих тканей, а также штрафа на общую сумму более 45 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Рассрочка предоставлена, начиная с 1 июля 2026 года по 31 марта 2030 года "с обязательством исполнения путем ежемесячного перечисления денежных средств в безналичном порядке равными долями в срок не позднее последнего дня каждого месяца", сказано в судебном акте. По соглашению 2017 года Минпромторг предоставил предприятию поддержку из бюджета в целях стимулирования инновационной деятельности, основанной на проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с последующим созданием продукции. Текстильщики получили субсидию на реализацию проекта "Инновационные утягивающие ткани из натуральных волокон для производства корректирующей одежды". В его рамках оно должно было до 2023 года подать заявку на патент или приказ о ноу-хау, организовать дополнительно 25 рабочих мест, выпустить инновационных пряжи и тканей на 505 миллионов рублей. Однако целевые показатели не были достигнуты. Как отмечается в решении суда, по мнению истца, ответчик не доказал реализацию инновационной продукции, разработанной в рамках соглашения, "по причине невозможности ее идентификации в связи с реализацией продукции с одинаковым артикулом, но разным по содержанию составом". В иске Минпромторг потребовал от ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" вернуть 35 миллионов рублей субсидии и поспросил суд взыскать с предприятия более 20 миллионов рублей штрафа. Суд первой инстанции в феврале удовлетворил иск, но вдвое уменьшил штрафные санкции. Десятый арбитражный апелляционный суд в июне отклонил жалобу ответчика на это решение, и оно вступило в законную силу. После этого предприятие обратилось в суд с заявлением о предоставлении отсрочки и рассрочки исполнения решения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
20:06 02.10.2026
 
Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев

Суд в Подмосковье предоставил "Павлово-Посадскому камволю" рассрочку на 45 месяцев

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предоставил ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" рассрочку на 45 месяцев для возврата субсидии на выпуск утягивающих тканей, а также штрафа на общую сумму более 45 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Рассрочка предоставлена, начиная с 1 июля 2026 года по 31 марта 2030 года "с обязательством исполнения путем ежемесячного перечисления денежных средств в безналичном порядке равными долями в срок не позднее последнего дня каждого месяца", сказано в судебном акте.
По соглашению 2017 года Минпромторг предоставил предприятию поддержку из бюджета в целях стимулирования инновационной деятельности, основанной на проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с последующим созданием продукции.
Текстильщики получили субсидию на реализацию проекта "Инновационные утягивающие ткани из натуральных волокон для производства корректирующей одежды". В его рамках оно должно было до 2023 года подать заявку на патент или приказ о ноу-хау, организовать дополнительно 25 рабочих мест, выпустить инновационных пряжи и тканей на 505 миллионов рублей.
Однако целевые показатели не были достигнуты. Как отмечается в решении суда, по мнению истца, ответчик не доказал реализацию инновационной продукции, разработанной в рамках соглашения, "по причине невозможности ее идентификации в связи с реализацией продукции с одинаковым артикулом, но разным по содержанию составом".
В иске Минпромторг потребовал от ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" вернуть 35 миллионов рублей субсидии и поспросил суд взыскать с предприятия более 20 миллионов рублей штрафа.
Суд первой инстанции в феврале удовлетворил иск, но вдвое уменьшил штрафные санкции. Десятый арбитражный апелляционный суд в июне отклонил жалобу ответчика на это решение, и оно вступило в законную силу. После этого предприятие обратилось в суд с заявлением о предоставлении отсрочки и рассрочки исполнения решения.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала