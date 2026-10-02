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Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев

Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев - 02.10.2026, ПРАЙМ

Текстильщикам Подмосковья предоставили рассрочку на 45 месяцев

Арбитражный суд Московской области предоставил ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" рассрочку на 45 месяцев для возврата субсидии на выпуск утягивающих тканей, а... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T20:06+0300

2026-10-02T20:06+0300

2026-10-02T20:06+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предоставил ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" рассрочку на 45 месяцев для возврата субсидии на выпуск утягивающих тканей, а также штрафа на общую сумму более 45 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Рассрочка предоставлена, начиная с 1 июля 2026 года по 31 марта 2030 года "с обязательством исполнения путем ежемесячного перечисления денежных средств в безналичном порядке равными долями в срок не позднее последнего дня каждого месяца", сказано в судебном акте. По соглашению 2017 года Минпромторг предоставил предприятию поддержку из бюджета в целях стимулирования инновационной деятельности, основанной на проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с последующим созданием продукции. Текстильщики получили субсидию на реализацию проекта "Инновационные утягивающие ткани из натуральных волокон для производства корректирующей одежды". В его рамках оно должно было до 2023 года подать заявку на патент или приказ о ноу-хау, организовать дополнительно 25 рабочих мест, выпустить инновационных пряжи и тканей на 505 миллионов рублей. Однако целевые показатели не были достигнуты. Как отмечается в решении суда, по мнению истца, ответчик не доказал реализацию инновационной продукции, разработанной в рамках соглашения, "по причине невозможности ее идентификации в связи с реализацией продукции с одинаковым артикулом, но разным по содержанию составом". В иске Минпромторг потребовал от ПАО "Павлово-Посадский камвольщик" вернуть 35 миллионов рублей субсидии и поспросил суд взыскать с предприятия более 20 миллионов рублей штрафа. Суд первой инстанции в феврале удовлетворил иск, но вдвое уменьшил штрафные санкции. Десятый арбитражный апелляционный суд в июне отклонил жалобу ответчика на это решение, и оно вступило в законную силу. После этого предприятие обратилось в суд с заявлением о предоставлении отсрочки и рассрочки исполнения решения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг