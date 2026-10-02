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Tesla в III квартале поставила покупателям 486 532 машины

Tesla в III квартале поставила покупателям 486 532 машины - 02.10.2026, ПРАЙМ

Tesla в III квартале поставила покупателям 486 532 машины

Американский производитель электромобилей Tesla в третьем квартале текущего года поставил покупателям 486 532 машины - на 2,1% меньше, чем за аналогичный период | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:40+0300

2026-10-02T16:40+0300

2026-10-02T16:47+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla в третьем квартале текущего года поставил покупателям 486 532 машины - на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе компании. При этом в квартальном выражении поставки выросли на 1,3%. Показатель оказался больше прогноза в 456 896 электромобилей. Поставки электромобилей Model 3 и Y составили 478 237 штук, увеличившись на 2,2% в квартальном выражении и опустившись на 0,6% в годовом. Компания также поставила клиентам 8295 машин других моделей. Квартальное снижение составило 33%, а в годовом выражении отмечено падение в 1,5 раза. За квартал Tesla произвела 464 391 машину. К аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 3,8%, а к предыдущему кварталу - на 2,8%. Производство Model 3 и Y составило 457 387 машин, увеличившись на 5% в годовом выражении и на 3,3% - в квартальном. Выпуск электромобилей других моделей упал 1,7 раза в годовом выражении и на 21% ко второму кварталу – до 7004 единиц. Акции Tesla на предварительных торгах дорожают на 2% после публикации отчетности. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, tesla, toyota, daimler, toyota camry