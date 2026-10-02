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Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time
Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time - 02.10.2026, ПРАЙМ
Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time
Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года задавал чат-боту Grok вопросы по поводу возможности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:42+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года задавал чат-боту Grok вопросы по поводу возможности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает журнал Time со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на тайной встрече Трампа с главой компании-разработчика Grok Илоном Маском. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. "(Трамп - ред.) спросил у Grok, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуро", - сообщает издание. По словам чиновника, в ответ на этот вопрос Grok утверждал, что Мадуро якобы непопулярен в стране и что многие ее жители, вероятно, будут рады такому развитию событий. Также отмечается, что американский лидер в течение нескольких часов задавал чат-боту вопросы о своем президентстве и наследии.
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Технологии, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time
Time: Трамп задал чат-боту Grok вопросы о возможности захвата Мадуро
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года задавал чат-боту Grok вопросы по поводу возможности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает журнал Time со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на тайной встрече Трампа с главой компании-разработчика Grok Илоном Маском.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, Мадуро
и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
"(Трамп
- ред.) спросил у Grok, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуро", - сообщает издание.
По словам чиновника, в ответ на этот вопрос Grok утверждал, что Мадуро якобы непопулярен в стране и что многие ее жители, вероятно, будут рады такому развитию событий.
Также отмечается, что американский лидер в течение нескольких часов задавал чат-боту вопросы о своем президентстве и наследии.