https://1prime.ru/20261002/time-873893226.html

Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time

Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time - 02.10.2026, ПРАЙМ

Трамп задавал чат-боту Grok вопросы о возможном захвате Мадуро, пишет Time

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года задавал чат-боту Grok вопросы по поводу возможности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:42+0300

2026-10-02T10:42+0300

2026-10-02T10:42+0300

технологии

мировая экономика

сша

венесуэла

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года задавал чат-боту Grok вопросы по поводу возможности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает журнал Time со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на тайной встрече Трампа с главой компании-разработчика Grok Илоном Маском. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. "(Трамп - ред.) спросил у Grok, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуро", - сообщает издание. По словам чиновника, в ответ на этот вопрос Grok утверждал, что Мадуро якобы непопулярен в стране и что многие ее жители, вероятно, будут рады такому развитию событий. Также отмечается, что американский лидер в течение нескольких часов задавал чат-боту вопросы о своем президентстве и наследии.

сша

венесуэла

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп