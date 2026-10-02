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ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов - 02.10.2026, ПРАЙМ
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:09+0300
2026-10-02T16:09+0300
бизнес
россия
белоруссия
узбекистан
казахстан
михаил мишустин
трансмашхолдинг
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с потенциалом поставок на экспорт, говорится в материалах к рабочему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Белоруссию. "Электропоезд переменного тока ЭП5Н. Планируемый год начала производства – 2027 год. Разрабатываемый электропоезд предназначен для организации пригородных и межрегиональных перевозок на участках железных дорог с низкими платформами (200 мм)", - говорится в материалах. Этот подвижной состав, отмечается в тексте, обеспечивает комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров. "Перспективные экспортные направления – Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, железные дороги которых электрифицированы переменным током напряжением 25 кВт", - указано в документах. Технические решения, заложенные в конструкцию поезда, предусматривают возможности для производственной кооперации с производителями компонентов из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.
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бизнес, россия, белоруссия, узбекистан, казахстан, михаил мишустин, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, Трансмашхолдинг
16:09 02.10.2026
 
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов

ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н в 2027 году

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с потенциалом поставок на экспорт, говорится в материалах к рабочему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Белоруссию.
"Электропоезд переменного тока ЭП5Н. Планируемый год начала производства – 2027 год. Разрабатываемый электропоезд предназначен для организации пригородных и межрегиональных перевозок на участках железных дорог с низкими платформами (200 мм)", - говорится в материалах.
Этот подвижной состав, отмечается в тексте, обеспечивает комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров.
"Перспективные экспортные направления – Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, железные дороги которых электрифицированы переменным током напряжением 25 кВт", - указано в документах.
Технические решения, заложенные в конструкцию поезда, предусматривают возможности для производственной кооперации с производителями компонентов из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНМихаил МишустинТрансмашхолдинг
 
 
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