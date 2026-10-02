https://1prime.ru/20261002/tmh-873915176.html
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов - 02.10.2026, ПРАЙМ
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:09+0300
2026-10-02T16:09+0300
2026-10-02T16:09+0300
бизнес
россия
белоруссия
узбекистан
казахстан
михаил мишустин
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873915176.jpg?1790946589
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с потенциалом поставок на экспорт, говорится в материалах к рабочему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Белоруссию.
"Электропоезд переменного тока ЭП5Н. Планируемый год начала производства – 2027 год. Разрабатываемый электропоезд предназначен для организации пригородных и межрегиональных перевозок на участках железных дорог с низкими платформами (200 мм)", - говорится в материалах.
Этот подвижной состав, отмечается в тексте, обеспечивает комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров.
"Перспективные экспортные направления – Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, железные дороги которых электрифицированы переменным током напряжением 25 кВт", - указано в документах.
Технические решения, заложенные в конструкцию поезда, предусматривают возможности для производственной кооперации с производителями компонентов из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.
белоруссия
узбекистан
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия, узбекистан, казахстан, михаил мишустин, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, Трансмашхолдинг
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов
ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н в 2027 году
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с потенциалом поставок на экспорт, говорится в материалах к рабочему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Белоруссию.
"Электропоезд переменного тока ЭП5Н. Планируемый год начала производства – 2027 год. Разрабатываемый электропоезд предназначен для организации пригородных и межрегиональных перевозок на участках железных дорог с низкими платформами (200 мм)", - говорится в материалах.
Этот подвижной состав, отмечается в тексте, обеспечивает комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров.
"Перспективные экспортные направления – Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, железные дороги которых электрифицированы переменным током напряжением 25 кВт", - указано в документах.
Технические решения, заложенные в конструкцию поезда, предусматривают возможности для производственной кооперации с производителями компонентов из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.