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ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов

ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов - 02.10.2026, ПРАЙМ

ТМХ планирует начать производство низкопольных электропоездов

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:09+0300

2026-10-02T16:09+0300

2026-10-02T16:09+0300

бизнес

россия

белоруссия

узбекистан

казахстан

михаил мишустин

трансмашхолдинг

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2027 году планирует начать производство низкопольных электропоездов ЭП5Н для пригородных и межрегиональных перевозок с потенциалом поставок на экспорт, говорится в материалах к рабочему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Белоруссию. "Электропоезд переменного тока ЭП5Н. Планируемый год начала производства – 2027 год. Разрабатываемый электропоезд предназначен для организации пригородных и межрегиональных перевозок на участках железных дорог с низкими платформами (200 мм)", - говорится в материалах. Этот подвижной состав, отмечается в тексте, обеспечивает комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров. "Перспективные экспортные направления – Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, железные дороги которых электрифицированы переменным током напряжением 25 кВт", - указано в документах. Технические решения, заложенные в конструкцию поезда, предусматривают возможности для производственной кооперации с производителями компонентов из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

белоруссия

узбекистан

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бизнес, россия, белоруссия, узбекистан, казахстан, михаил мишустин, трансмашхолдинг