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Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива
Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива - 02.10.2026, ПРАЙМ
Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива
Страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:42+0300
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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей", - написал он в соцсетях.Согласно заявлению, отдельно опубликованному по итогам конференции лидеров "Большой семерки", существенная часть будет высвобождена группой стран и партнерами в течение 20 дней.Кроме того, страны договорились, что ограничений на торговлю энергоносителями вводиться не будет. Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут ввести запрет на экспорт дизтоплива для стабилизации цен в стране.Кроме того, представители группы стран в ближайшие дни вновь проведут встречу, чтобы обсудить возможность дополнительного выпуска дизельного топлива.
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франция, эммануэль макрон, топливо, европа
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, топливо, ЕВРОПА
Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива
Макрон: страны G7 согласовали выпуск на рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива
ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей", - написал он в соцсетях.
Согласно заявлению, отдельно опубликованному по итогам конференции лидеров "Большой семерки", существенная часть будет высвобождена группой стран и партнерами в течение 20 дней.
Кроме того, страны договорились, что ограничений на торговлю энергоносителями вводиться не будет. Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут ввести запрет на экспорт дизтоплива для стабилизации цен в стране.
Кроме того, представители группы стран в ближайшие дни вновь проведут встречу, чтобы обсудить возможность дополнительного выпуска дизельного топлива.