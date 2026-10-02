https://1prime.ru/20261002/toplivo-873919739.html

Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива

Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива - 02.10.2026, ПРАЙМ

Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива

Страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:42+0300

2026-10-02T17:42+0300

2026-10-02T17:49+0300

франция

эммануэль макрон

топливо

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/82/833278255_0:173:3071:1900_1920x0_80_0_0_b3dfa69b37420b47b7ca3a1c0ee5eb53.jpg

ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей", - написал он в соцсетях.Согласно заявлению, отдельно опубликованному по итогам конференции лидеров "Большой семерки", существенная часть будет высвобождена группой стран и партнерами в течение 20 дней.Кроме того, страны договорились, что ограничений на торговлю энергоносителями вводиться не будет. Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут ввести запрет на экспорт дизтоплива для стабилизации цен в стране.Кроме того, представители группы стран в ближайшие дни вновь проведут встречу, чтобы обсудить возможность дополнительного выпуска дизельного топлива.

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, топливо, европа