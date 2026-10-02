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Товарооборот стран ЕАЭС в первом полугодии вырос на 10%, заявил Мишустин

Товарооборот стран ЕАЭС в первом полугодии вырос на 10%, заявил Мишустин - 02.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот стран ЕАЭС в первом полугодии вырос на 10%, заявил Мишустин

Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года вырос на 10% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:15+0300

2026-10-02T14:15+0300

2026-10-02T14:19+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года вырос на 10% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Активно наращиваем взаимную торговлю. За январь-июль она прибавила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Мишустин.

минск

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россия, мировая экономика, минск, михаил мишустин