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Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов

Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2026 году может превысить 70 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:21+0300

2026-10-02T16:21+0300

2026-10-02T16:21+0300

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мировая экономика

белоруссия

китай

алексей оверчук

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2026 году может превысить 70 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 миллиардов долларов (в текущем году – ред.)", - сообщил журналистам Оверчук. По его оценке, это очень большая цифра, которая говорит о глубине интеграционных связей. "Для сравнения могу сказать, что с Китаем наша торговля порядка 240 миллиардов долларов", - отметил он. Вице-премьер также отметил рост взаимной торговли РФ и Белоруссии в сельскохозяйственном секторе. "Мы отмечаем очень хороший рост взаимной торговле (РФ и Белоруссии – ред.) в сельскохозяйственном секторе. По белорусским оценкам, он (рост – ред.) находится порядка 20%. Это действительно очень серьезный рост", - сказал он. По его словам, это является итогом той большой работы, которую российская сторона проводила с компетентными органами Белоруссии в области ветеринарного и санитарного контроля.

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россия, мировая экономика, белоруссия, китай, алексей оверчук