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Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов
Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов
Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2026 году может превысить 70 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:21+0300
2026-10-02T16:21+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
китай
алексей оверчук
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2026 году может превысить 70 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 миллиардов долларов (в текущем году – ред.)", - сообщил журналистам Оверчук. По его оценке, это очень большая цифра, которая говорит о глубине интеграционных связей. "Для сравнения могу сказать, что с Китаем наша торговля порядка 240 миллиардов долларов", - отметил он. Вице-премьер также отметил рост взаимной торговли РФ и Белоруссии в сельскохозяйственном секторе. "Мы отмечаем очень хороший рост взаимной торговле (РФ и Белоруссии – ред.) в сельскохозяйственном секторе. По белорусским оценкам, он (рост – ред.) находится порядка 20%. Это действительно очень серьезный рост", - сказал он. По его словам, это является итогом той большой работы, которую российская сторона проводила с компетентными органами Белоруссии в области ветеринарного и санитарного контроля.
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россия, мировая экономика, белоруссия, китай, алексей оверчук
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, Алексей Оверчук
16:21 02.10.2026
 
Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году может превысить $70 миллиардов

Оверчук: товарооборот между Россией и Белоруссией может превысить 70 миллиардов долларов

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2026 году может превысить 70 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 миллиардов долларов (в текущем году – ред.)", - сообщил журналистам Оверчук.
По его оценке, это очень большая цифра, которая говорит о глубине интеграционных связей. "Для сравнения могу сказать, что с Китаем наша торговля порядка 240 миллиардов долларов", - отметил он.
Вице-премьер также отметил рост взаимной торговли РФ и Белоруссии в сельскохозяйственном секторе.
"Мы отмечаем очень хороший рост взаимной торговле (РФ и Белоруссии – ред.) в сельскохозяйственном секторе. По белорусским оценкам, он (рост – ред.) находится порядка 20%. Это действительно очень серьезный рост", - сказал он.
По его словам, это является итогом той большой работы, которую российская сторона проводила с компетентными органами Белоруссии в области ветеринарного и санитарного контроля.
 
РОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯКИТАЙАлексей Оверчук
 
 
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