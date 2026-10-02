Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/tovarooborot-873918039.html
Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4%
Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4%
Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев 2026 года вырос на 16,4% и составил 1,6 миллиарда долларов, сообщает таджикское государственное агентство... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:04+0300
2026-10-02T17:04+0300
россия
мировая экономика
таджикистан
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873918039.jpg?1790949889
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев 2026 года вырос на 16,4% и составил 1,6 миллиарда долларов, сообщает таджикское государственное агентство Ховар. Отмечается, что Россия является для Таджикистана ключевым торговым партнером и ежегодно возглавляет первую строчку в географической структуре внешней торговли республики. "Объем внешнеторгового оборота между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 2025 году составил 2 млрд 472,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 24,8%",- говорится в сообщении. "Тенденция сохраняется и в 2026 году. За январь-август объем внешнеторгового оборота между двумя странами достиг 1 млрд 676,5 млн долларов, что на 16,4% больше показателя за аналогичный период 2025 года", - добавляется там. Ранее о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Россией заявил президент республики на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Глава государства особо подчеркнул, что необходимо укреплять связи в сфере логистики и транспорта, создавать промышленные предприятия и реализовывать инвестиционные проекты.
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, таджикистан, марат хуснуллин
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Марат Хуснуллин
17:04 02.10.2026
 
Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4%

Ховар: товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев 2026 года вырос на 16,4% и составил 1,6 миллиарда долларов, сообщает таджикское государственное агентство Ховар.
Отмечается, что Россия является для Таджикистана ключевым торговым партнером и ежегодно возглавляет первую строчку в географической структуре внешней торговли республики.
"Объем внешнеторгового оборота между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 2025 году составил 2 млрд 472,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 24,8%",- говорится в сообщении.
"Тенденция сохраняется и в 2026 году. За январь-август объем внешнеторгового оборота между двумя странами достиг 1 млрд 676,5 млн долларов, что на 16,4% больше показателя за аналогичный период 2025 года", - добавляется там.
Ранее о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Россией заявил президент республики на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Глава государства особо подчеркнул, что необходимо укреплять связи в сфере логистики и транспорта, создавать промышленные предприятия и реализовывать инвестиционные проекты.
 
РОССИЯМировая экономикаТАДЖИКИСТАНМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала