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Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4%

Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев вырос на 16,4%

Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев 2026 года вырос на 16,4% и составил 1,6 миллиарда долларов, сообщает таджикское государственное агентство... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:04+0300

2026-10-02T17:04+0300

2026-10-02T17:04+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Таджикистана и России за восемь месяцев 2026 года вырос на 16,4% и составил 1,6 миллиарда долларов, сообщает таджикское государственное агентство Ховар. Отмечается, что Россия является для Таджикистана ключевым торговым партнером и ежегодно возглавляет первую строчку в географической структуре внешней торговли республики. "Объем внешнеторгового оборота между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 2025 году составил 2 млрд 472,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 24,8%",- говорится в сообщении. "Тенденция сохраняется и в 2026 году. За январь-август объем внешнеторгового оборота между двумя странами достиг 1 млрд 676,5 млн долларов, что на 16,4% больше показателя за аналогичный период 2025 года", - добавляется там. Ранее о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Россией заявил президент республики на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Глава государства особо подчеркнул, что необходимо укреплять связи в сфере логистики и транспорта, создавать промышленные предприятия и реализовывать инвестиционные проекты.

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россия, мировая экономика, таджикистан, марат хуснуллин