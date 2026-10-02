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Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы - 02.10.2026, ПРАЙМ
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если демократы одержат победу в промежуточных выборах, то они попытаются объявить ему импичмент. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:44+0300
2026-10-02T10:44+0300
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если демократы одержат победу в промежуточных выборах, то они попытаются объявить ему импичмент. "Если мы не победим, то они в итоге объявят мне импичмент. На днях один парень, конгрессмен-демократ, когда его спросили, объявят ли они мне импичмент, сказал: "Думаю, да... Мы просто объявим ему импичмент"", - сказал Трамп на митинге перед сторонниками в штате Оклахома. Он также попросил республиканцев сделать вид, что он есть в избирательных бюллетенях, так как при наличии там его имени, люди голосуют гораздо активнее. "Мы отлично справляемся, когда я участвую в выборах. Когда меня нет в списках, люди не так активно идут голосовать", - добавил американский президент. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане выберут новый состав палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы.
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп
10:44 02.10.2026
 
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы

Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент, если победят на выборах

© AFP / Brendan Smialowski%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если демократы одержат победу в промежуточных выборах, то они попытаются объявить ему импичмент.
"Если мы не победим, то они в итоге объявят мне импичмент. На днях один парень, конгрессмен-демократ, когда его спросили, объявят ли они мне импичмент, сказал: "Думаю, да... Мы просто объявим ему импичмент"", - сказал Трамп на митинге перед сторонниками в штате Оклахома.
Он также попросил республиканцев сделать вид, что он есть в избирательных бюллетенях, так как при наличии там его имени, люди голосуют гораздо активнее.
"Мы отлично справляемся, когда я участвую в выборах. Когда меня нет в списках, люди не так активно идут голосовать", - добавил американский президент.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане выберут новый состав палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы.
 
Мировая экономикаОбществоСШАДональд Трамп
 
 
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