https://1prime.ru/20261002/tramp--873893379.html
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы - 02.10.2026, ПРАЙМ
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если демократы одержат победу в промежуточных выборах, то они попытаются объявить ему импичмент. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:44+0300
2026-10-02T10:44+0300
2026-10-02T10:44+0300
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_0:229:4621:2828_1920x0_80_0_0_5c2fcaf3d7efc140fe0a865b5ceabc27.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если демократы одержат победу в промежуточных выборах, то они попытаются объявить ему импичмент. "Если мы не победим, то они в итоге объявят мне импичмент. На днях один парень, конгрессмен-демократ, когда его спросили, объявят ли они мне импичмент, сказал: "Думаю, да... Мы просто объявим ему импичмент"", - сказал Трамп на митинге перед сторонниками в штате Оклахома. Он также попросил республиканцев сделать вид, что он есть в избирательных бюллетенях, так как при наличии там его имени, люди голосуют гораздо активнее. "Мы отлично справляемся, когда я участвую в выборах. Когда меня нет в списках, люди не так активно идут голосовать", - добавил американский президент. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане выберут новый состав палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_272:0:4347:3056_1920x0_80_0_0_c3a3d3e3a8a5da8ebcdd6684465db1e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы
Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент, если победят на выборах
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если демократы одержат победу в промежуточных выборах, то они попытаются объявить ему импичмент.
"Если мы не победим, то они в итоге объявят мне импичмент. На днях один парень, конгрессмен-демократ, когда его спросили, объявят ли они мне импичмент, сказал: "Думаю, да... Мы просто объявим ему импичмент"", - сказал Трамп
на митинге перед сторонниками в штате Оклахома.
Он также попросил республиканцев сделать вид, что он есть в избирательных бюллетенях, так как при наличии там его имени, люди голосуют гораздо активнее.
"Мы отлично справляемся, когда я участвую в выборах. Когда меня нет в списках, люди не так активно идут голосовать", - добавил американский президент.
Промежуточные выборы в США
состоятся 3 ноября. Граждане выберут новый состав палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы.