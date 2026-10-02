https://1prime.ru/20261002/tramp-873919308.html

G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ

G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ - 02.10.2026, ПРАЙМ

G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ

Все больше государств соглашаются с ключевым тезисом Дональда Трампа: огромные торговые дисбалансы и избыток производства подрывают мировую экономику. Об этом... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:26+0300

2026-10-02T17:26+0300

2026-10-02T17:42+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

европа

дональд трамп

марош шефчович

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859681076_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1d96938d131f86e85a2b478e1c25b9ef.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Все больше государств соглашаются с ключевым тезисом Дональда Трампа: огромные торговые дисбалансы и избыток производства подрывают мировую экономику. Об этом пишет Axios. Два крупных соглашения за последний месяц показали, что страны готовы признать проблему и действовать.На этой неделе торговые представители G20 в Милуоки объявили о "Рамочной рамке Милуоки" — договоренности по борьбе с глобальным избытком стали. Документ призывает ограничить искажающие рынок субсидии и усилить мониторинг импорта стали и обхода торговых правил. Он также поддерживает "действия, основанные на доказательствах" против избыточных мощностей, включая возможное введение тарифов. Это продолжение сентябрьской встречи министров финансов G20 в Эшвилле, где все страны, кроме Китая, согласились, что устойчивые дисбалансы вредны. Китай был единственным, кто возразил."Большинство согласны с диагнозом, но не хотят действовать, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. — Соглашение в Милуоки не могло бы произойти в 2015 году. Все эти страны знают: если они хотят сохранить доступ к рынку США, нам нужно скорректировать международную систему".Глава торгового отдела ЕС Марош Шефчович приветствовал внимание Вашингтона к избыточным мощностям. Европа тоже страдает от дешевого импорта, значительная часть которого идет из Китая, и вводит новые барьеры, включая возможное ужесточение тарифов. Грир отметил, что многие в Европе "довольно трезво относятся к этому вопросу" и начинают проходить этапы, которые США начали десять лет назад. При этом он считает, что сама Европа тоже вносит вклад в глобальный избыток мощностей.Однако партнеры США сталкиваются с американскими тарифами по тем же проблемам, над которыми работают вместе с Вашингтоном. Большинство канадских экспортных товаров стали облагаются 50-процентной пошлиной. Грир также расследует избыточные мощности в 16 экономиках, что может открыть путь для новых тарифов. Он признал напряженность, но подчеркнул, что США и их партнеры разделяют опасения по поводу перепроизводства в других странах.В рамках мероприятия министры посетили завод Rockwell Automation в Милуоки. Компания инвестирует 2 миллиарда долларов в американские предприятия, кадры и разработки, но тарифы увеличивают ее издержки. Летом Rockwell сообщила инвесторам, что некоторые клиенты откладывают проекты. "В такой нестабильной среде по тарифам и инфляции они хотят убедиться, что стоимость их бизнес-обоснования надежна", — сказал генеральный директор Блейк Море.

сша

китай

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, марош шефчович, ес