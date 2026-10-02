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G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ - 02.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ
G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ - 02.10.2026, ПРАЙМ
G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ
Все больше государств соглашаются с ключевым тезисом Дональда Трампа: огромные торговые дисбалансы и избыток производства подрывают мировую экономику. Об этом... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:26+0300
2026-10-02T17:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
европа
дональд трамп
марош шефчович
ес
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Все больше государств соглашаются с ключевым тезисом Дональда Трампа: огромные торговые дисбалансы и избыток производства подрывают мировую экономику. Об этом пишет Axios. Два крупных соглашения за последний месяц показали, что страны готовы признать проблему и действовать.На этой неделе торговые представители G20 в Милуоки объявили о "Рамочной рамке Милуоки" — договоренности по борьбе с глобальным избытком стали. Документ призывает ограничить искажающие рынок субсидии и усилить мониторинг импорта стали и обхода торговых правил. Он также поддерживает "действия, основанные на доказательствах" против избыточных мощностей, включая возможное введение тарифов. Это продолжение сентябрьской встречи министров финансов G20 в Эшвилле, где все страны, кроме Китая, согласились, что устойчивые дисбалансы вредны. Китай был единственным, кто возразил."Большинство согласны с диагнозом, но не хотят действовать, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. — Соглашение в Милуоки не могло бы произойти в 2015 году. Все эти страны знают: если они хотят сохранить доступ к рынку США, нам нужно скорректировать международную систему".Глава торгового отдела ЕС Марош Шефчович приветствовал внимание Вашингтона к избыточным мощностям. Европа тоже страдает от дешевого импорта, значительная часть которого идет из Китая, и вводит новые барьеры, включая возможное ужесточение тарифов. Грир отметил, что многие в Европе "довольно трезво относятся к этому вопросу" и начинают проходить этапы, которые США начали десять лет назад. При этом он считает, что сама Европа тоже вносит вклад в глобальный избыток мощностей.Однако партнеры США сталкиваются с американскими тарифами по тем же проблемам, над которыми работают вместе с Вашингтоном. Большинство канадских экспортных товаров стали облагаются 50-процентной пошлиной. Грир также расследует избыточные мощности в 16 экономиках, что может открыть путь для новых тарифов. Он признал напряженность, но подчеркнул, что США и их партнеры разделяют опасения по поводу перепроизводства в других странах.В рамках мероприятия министры посетили завод Rockwell Automation в Милуоки. Компания инвестирует 2 миллиарда долларов в американские предприятия, кадры и разработки, но тарифы увеличивают ее издержки. Летом Rockwell сообщила инвесторам, что некоторые клиенты откладывают проекты. "В такой нестабильной среде по тарифам и инфляции они хотят убедиться, что стоимость их бизнес-обоснования надежна", — сказал генеральный директор Блейк Море.
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мировая экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, марош шефчович, ес
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Марош Шефчович, ЕС
17:26 02.10.2026 (обновлено: 17:42 02.10.2026)
 
G20 признала вред перепроизводства стали, пишут СМИ

Axios: страны G20 поддержали тезис Трампа о вреде перепроизводства стали

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкРабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Все больше государств соглашаются с ключевым тезисом Дональда Трампа: огромные торговые дисбалансы и избыток производства подрывают мировую экономику. Об этом пишет Axios. Два крупных соглашения за последний месяц показали, что страны готовы признать проблему и действовать.
На этой неделе торговые представители G20 в Милуоки объявили о "Рамочной рамке Милуоки" — договоренности по борьбе с глобальным избытком стали. Документ призывает ограничить искажающие рынок субсидии и усилить мониторинг импорта стали и обхода торговых правил. Он также поддерживает "действия, основанные на доказательствах" против избыточных мощностей, включая возможное введение тарифов. Это продолжение сентябрьской встречи министров финансов G20 в Эшвилле, где все страны, кроме Китая, согласились, что устойчивые дисбалансы вредны. Китай был единственным, кто возразил.
"Большинство согласны с диагнозом, но не хотят действовать, — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. — Соглашение в Милуоки не могло бы произойти в 2015 году. Все эти страны знают: если они хотят сохранить доступ к рынку США, нам нужно скорректировать международную систему".
Глава торгового отдела ЕС Марош Шефчович приветствовал внимание Вашингтона к избыточным мощностям. Европа тоже страдает от дешевого импорта, значительная часть которого идет из Китая, и вводит новые барьеры, включая возможное ужесточение тарифов. Грир отметил, что многие в Европе "довольно трезво относятся к этому вопросу" и начинают проходить этапы, которые США начали десять лет назад. При этом он считает, что сама Европа тоже вносит вклад в глобальный избыток мощностей.
Однако партнеры США сталкиваются с американскими тарифами по тем же проблемам, над которыми работают вместе с Вашингтоном. Большинство канадских экспортных товаров стали облагаются 50-процентной пошлиной. Грир также расследует избыточные мощности в 16 экономиках, что может открыть путь для новых тарифов. Он признал напряженность, но подчеркнул, что США и их партнеры разделяют опасения по поводу перепроизводства в других странах.
В рамках мероприятия министры посетили завод Rockwell Automation в Милуоки. Компания инвестирует 2 миллиарда долларов в американские предприятия, кадры и разработки, но тарифы увеличивают ее издержки. Летом Rockwell сообщила инвесторам, что некоторые клиенты откладывают проекты. "В такой нестабильной среде по тарифам и инфляции они хотят убедиться, что стоимость их бизнес-обоснования надежна", — сказал генеральный директор Блейк Море.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙЕВРОПАДональд ТрампМарош ШефчовичЕС
 
 
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