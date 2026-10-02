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Банк России не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Банк России не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
Банк России не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке - 02.10.2026, ПРАЙМ
Банк России не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
Банк России 1 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:31+0300
2026-10-02T10:36+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России 1 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
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40
192
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рынок, банки, финансы, минфин, банк россии, фнб
Рынок, Банки, Финансы, Минфин, Банк России, ФНБ
10:31 02.10.2026 (обновлено: 10:36 02.10.2026)
 
Банк России не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке

ЦБ РФ 1 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России 1 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
 
РынокБанкиФинансыМинфинБанк РоссииФНБ
 
 
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