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Денежная база РФ в узком определении за месяц выросла на 1,6%, заявили в ЦБ
Денежная база РФ в узком определении за месяц выросла на 1,6%, заявили в ЦБ - 02.10.2026, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении за месяц выросла на 1,6%, заявили в ЦБ
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 октября выросла до 22,731 триллиона рублей с 22,383 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:24+0300
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финансы
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 октября выросла до 22,731 триллиона рублей с 22,383 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 348,1 миллиарда рублей, или на 1,6%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база РФ в узком определении за месяц выросла на 1,6%, заявили в ЦБ
ЦБ: денежная база в узком определении выросла до 22,731 трлн рублей