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Правительство дало прогноз по средней цене на российский газ для Китая - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство дало прогноз по средней цене на российский газ для Китая
Правительство дало прогноз по средней цене на российский газ для Китая - 02.10.2026, ПРАЙМ
Правительство дало прогноз по средней цене на российский газ для Китая
Правительство России ожидает, что среднегодовая цена на российский газ для поставок в Китай в текущем году составит 247,9 доллара за тысячу кубометров, следует... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:35+0300
2026-10-02T17:45+0300
газ
китай
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России ожидает, что среднегодовая цена на российский газ для поставок в Китай в текущем году составит 247,9 доллара за тысячу кубометров, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Согласно представленным таблицам, базовый прогноз предполагает цену на российский газ для китайских покупателей в 2026 году в среднем на уровне 247,9 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 251,3 доллара, в 2028 году - 247,8 доллара, в 2029 году - 246,4 доллара. Цена российского газа для поставок в дальнее зарубежье без учета Китая в 2026 году в базовом прогнозе ожидается в среднем на уровне 562 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 450 долларов, в 2028 году - 361,9 доллара, в 2029 году - 323,2 доллара.
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газ, китай
Газ, КИТАЙ
17:35 02.10.2026 (обновлено: 17:45 02.10.2026)
 
Правительство дало прогноз по средней цене на российский газ для Китая

Правительство ждет среднюю цену на российский газ для Китая в 2026 году в 247,9 доллара

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России ожидает, что среднегодовая цена на российский газ для поставок в Китай в текущем году составит 247,9 доллара за тысячу кубометров, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Согласно представленным таблицам, базовый прогноз предполагает цену на российский газ для китайских покупателей в 2026 году в среднем на уровне 247,9 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 251,3 доллара, в 2028 году - 247,8 доллара, в 2029 году - 246,4 доллара.
Цена российского газа для поставок в дальнее зарубежье без учета Китая в 2026 году в базовом прогнозе ожидается в среднем на уровне 562 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 450 долларов, в 2028 году - 361,9 доллара, в 2029 году - 323,2 доллара.
 
ГазКИТАЙ
 
 
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