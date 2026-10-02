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Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум с апреля 2025 года
Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум с апреля 2025 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум с апреля 2025 года
Биржевые цены на сахар в мире в пятницу растут почти на 2%, значение достигло нового максимума с апреля 2025 года, свидетельствуют данные ICE Futures. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:06+0300
2026-10-02T14:06+0300
2026-10-02T14:08+0300
рынок
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в пятницу растут почти на 2%, значение достигло нового максимума с апреля 2025 года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 13.44 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,9% относительно предыдущего закрытия, до 19,3 цента за фунт. Ранее в ходе пятничных торгов показатель поднимался до 19,37 цента, что стало самым высоким значением с 3 апреля 2025 года. С начала недели стоимость сахара поднялась более чем на 10%. При этом в сентябре стоимость выросла на 4,5%, в августе - на 21,5%.
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рынок
Биржевые цены на сахар в мире обновили максимум с апреля 2025 года
ICE Futures: биржевые цены на сахар в мире достигли нового максимума с апреля 2025 года
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в пятницу растут почти на 2%, значение достигло нового максимума с апреля 2025 года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 13.44 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,9% относительно предыдущего закрытия, до 19,3 цента за фунт.
Ранее в ходе пятничных торгов показатель поднимался до 19,37 цента, что стало самым высоким значением с 3 апреля 2025 года.
С начала недели стоимость сахара поднялась более чем на 10%. При этом в сентябре стоимость выросла на 4,5%, в августе - на 21,5%.